最高罰10萬！北市外牆申報逾期未修繕將連罰

台北市政府為強化建築物外牆安全管理，依據《台北市建築管理自治條例》第31條之1及《建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法》，訂定「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」。針對已完成外牆安全診斷檢查申報但逾期仍未修繕之建築物，市府將處以6萬至10萬元罰鍰，並得依法採取連續裁罰，直至修繕作業落實。

根據民國112年6月公告，北市商業區共計913棟高風險建築物，應於今年12月31日前完成初次申報。截至去年12月31日止，已完成申報計358棟，其中202棟仍在辦理修繕中，若涉及逾期未修繕或未辦理展延，將依最新「外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表」處以罰鍰。

外牆應申報建築物逾期未修繕案件裁處原則分級表。（台北市建管處提供／孫敬台北傳真）

建管處長虞積學呼籲，若外牆飾材掉落造成他人損害，建物所有權人除行政罰鍰外，尚須負擔民、刑事責任，提醒各大樓及社區應儘早進行檢查及修繕，確保居住安全。

