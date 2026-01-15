最高罰500萬！桃園經發局強化工廠危物管理 籲業者落實申報

經發局於昨日在市府B2大禮堂舉辦「工廠危險物品申報規定與常見錯誤解析說明會」。圖：經發局提供

為強化工廠安全管理、守護一線救災人員安全，桃園市經濟發展局於昨（14）日在市府B2大禮堂舉辦「工廠危險物品申報規定與常見錯誤解析說明會」。此次活動吸引轄內一般登記工廠、特定工廠及首批公告之高風險場所業者逾200家代表踴躍參與，場面熱絡，顯見產業對防災管理的高度重視。

正確申報與防災改善方案是保護市民與員工安全的重要基礎。圖：經發局提供

經發局指出，精確的危險物品申報是防災防線的重中之重。透過申報制度，主管機關能精準掌握廠內化學物質的種類、地點及數量，其核心效益包含，預防端，降低爆炸、洩漏及中毒等化學災害機率；救災端，事故發生時，即時提供消防人員正確資訊，避免因誤判導致二次傷害；管理端，協助企業落實自主管理，建立企業安全文化並降低營運風險。

經發局嚴正提醒，凡工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，不論工廠身分為何，均須落實包含即時申報，事實發生次日起10日內主動申報；定期申報，每年1月及7月辦理定期申報；強制保險，依法投保公共意外責任保險。逾期或未依規定申報者，最高可裁處五百萬元罰鍰，業者切勿心存僥倖。

經發局強調，正確申報與防災改善方案是保護市民與員工安全的重要基礎。市府呼籲尚未完成相關作業的業者，可透過「工廠危險物品申報」網路申報系統辦理線上申報。如有申報疑義，歡迎洽詢經發局工業行政科03-332-2101分機5169。

