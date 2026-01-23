最高罰6000元！暖暖包用完亂丟恐挨罰 環保局解答：務必正確丟棄

暖暖包若亂丟恐挨罰，最高罰6000元。（翻攝自photoAC）

近來天氣降溫，不少人開始使用暖暖包保暖，而暖暖包使用有3大隱藏用途，包含防潮、除臭的效果以及混入土壤增進營養，不過大家可能不知道暖暖包若亂丟，最高罰6000元。對此，新北市政府環保局透過臉書粉專發文提醒民眾暖暖包使用後該如何處理。

近來天氣遽降，不少人都會用暖暖包，對此新北市政府環保局昨（23日）就在臉書粉專「新北i環保」發文提醒，暖暖包為必備的禦寒小物，但當暖暖包不再發熱時，務必注意正確的丟棄方式。

暖暖包材質並非資源回收物？

粉專強調，暖暖包屬於「一般垃圾」，並非資源回收物，民眾在丟棄時，應直接將其裝入專用垃圾袋，再交由垃圾車處理即可，若亂丟恐挨罰。

廣告 廣告

根據《廢棄物清理法》第12條，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，應符合中央主管機關之規定，否則可依第50條，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

更多鏡週刊報導

周媛「靈動老師」46秒片瘋傳 暗黑小三培訓班撈金破億！頂級導師班內幕遭起底

首度引進數位迴轉系統！壽司郎南山店「確定加收5%服務費」 業者說明原因了

每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物