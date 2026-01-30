最高薪工作不在醫院？台灣行業平均薪資曝光，「這職業」月薪破７萬登榜首
台灣薪資水準在去年出現顯著成長，數字創下歷史新高。根據主計總處最新統計數據顯示，2025年前11個月的平均經常性薪資達到47,837元，創下26年來同期最高紀錄。這波薪資上漲潮不僅反映在數字上，更重要的是在扣除物價因素後，實質薪資仍維持正成長。
國人平均薪資47837元
主計總處12日發布的最新薪資統計報告指出，2025年１月至11月期間，全體受僱員工（包含本國籍與外國籍全時、部分工時人員）的經常性薪資平均為47,837元，相較2024年同期增加3.09％。
若單獨檢視11月份數據，全體受僱員工經常性薪資平均為48,139元，雖較10月微幅減少0.30％，但與2024年同期相比仍增加3.08％。11月份的總薪資表現更為亮眼，在納入獎金與加班費等非經常性收入9,964元後，11月總薪資平均達58,103元，月增1.47％、年增4.69％。
金融保險業平均月薪破７萬
從產業別來看，薪資高低差距依然顯著。觀察１至11月的平均數據，住宿及餐飲業34,969元、其他服務業36,680元、製造業45,807元，經常性薪資平均數都低於整體平均。相較之下，醫療保健及社會工作服務業56,129元、專業科學及技術服務業58,334元、出版影音及資通訊業69,579元、金融及保險業70,840元，都是高薪產業前段班。更多薪資可見「薪資與生產力統計」。
更值得關注的是，較能反映多數勞工實際狀況的經常性薪資中位數，11月為38,714元，雖月減0.16%，但年增幅度仍達3.21％。扣除物價上漲因素後，前11月實質經常性薪資為43,671元，年增1.38％，實質總薪資年增率更高達4.06％，為近７年同期最大增幅。
AI商機帶動薪資成長
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，薪資成長動能源自多項因素交互作用，包含基本工資調漲、企業持續調薪，加上AI相關商機推動出口表現。特別是電子零組件製造業與電腦、電子及光學製品製造業，受惠於外銷市場暢旺，營收與獲利表現優異，直接反映在員工薪資提升上，成為帶動整體薪資成長的重要力量。她同時指出，雖然電子零組件產業仍扮演關鍵角色，但近年各行各業陸續調薪，薪資成長已不再僅限於單一產業，呈現更全面性的提升趨勢。
▲「金融及保險業」是平均薪資最高的行業。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
主計總處
