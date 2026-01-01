最高補助10萬！竹市挺高中職、大專社團 申請辦法出爐

高虹安12月18日復職後，市府今日公布新年度青年社團補助辦法。資料照，新竹市政府提供



力挺青年發展！新竹市府今（1/1）宣布，2026年「安心 Go Young」青年學生社團補助計畫自即日起受理申請，邀請轄區內高中職、大專院校超過1千個社團主動申請，年度總經費共250萬元，用於活動、課程補助，符合資格的社團每案最高補助10萬元。

新竹市長高虹安表示，轄區共有13所高中職、5所大專校院，匯聚青年創意與行動能量，孕育超過1000個充滿活力與創意的學生社團，為此，市府持續推動「青年活力」施政策略，積極扶植青年自主學習與社團發展，自2024年起每年推出「安心 Go Young 青年學生社團發展補助計畫」，透過實質經費挹注，協助學生社團及學生自治組織減輕經費負擔，鼓勵青年自主提案、規劃與執行活動，從實作中累積課堂以外的寶貴經驗。

竹市府青發中心則說明，計畫補助對象為新竹市公私立高中職及大專院校學生社團與學生自治組織，凡辦理或參加「人才培力」、「公開競技」、「公開展演」或「議題倡導」等相關活動或課程，皆可提出申請。

此外，補助額度依活動規模核定，單一社團每案最高補助2萬元，兩校聯合辦理最高補助5萬元，三校以上跨校合作活動最高可補助10萬元，鼓勵青年跨校交流、擴大影響力。

青發中心提醒，今年度補助申請時程，依活動辦理月份有所不同：活動在1月至2月辦理者，應於活動開始前20日提出申請；其餘月份活動，應於活動開始前40日提出，申請時間最晚是2026年11月30日。請備妥書面申請文件，親送或郵寄至青年學生社團補助專案辦公室（新竹市城北街68號）辦理。相關申請疑問歡迎加入青發中心LINE官方帳號「@youthhsinchu」洽詢，或撥打補助諮詢專線：0965-518957。

