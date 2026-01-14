最高補助20萬元 中市推納管工廠消防水塔補助

為提升納管工廠消防安全與火災搶救效能，台中市政府消防局持續推動「納管工廠設置廠區外部消防水源（水塔）補助計畫」，協助業者建置穩定、充足的消防用水來源，以降低火災初期因水源不足而影響救災的風險，強化整體防災量能。

消防局指出，部分工廠位處偏遠地區，或周邊公共消防水源配置不足，一旦發生火警，恐影響第一時間搶救效率，市府因此編列專項補助經費，鼓勵納管工廠於廠區外部設置具一定有效水量的消防水塔，作為消防車取水及持續供水的重要支援設施，提升火場應變能力。

消防局說明，補助對象為經台中市政府經濟發展局核准的納管工廠，補助項目包含消防水塔主體、基座及相關給水管線等設施，每家工廠最高可補助設置費用的八成，上限為新台幣20萬元，以減輕業者建置消防設施的經濟負擔，提高參與意願。整體補助經費規模約新台幣4,000萬元，預估可協助約200處工廠完成設置，補助計畫已開放受理申請，期限至今年10月31日止，或經費用罄即提前截止，申請流程採書面審查方式，由消防局專責人員依申請資料完整性及經費合理性辦理核銷，確保補助資源妥善運用並發揮最大效益。

消防局強調，推動納管工廠設置外部消防水源，有助於火災現場即時取水並提升搶救效率，是落實工廠消防安全管理、降低災害風險的重要措施。未來將持續結合輔導、補助與查核機制，與業者共同強化產業防災韌性。此外，為加速納管工廠合法登記並提升公共安全，消防局也同步推動多項配套作為，包括優化行政流程、增聘人力、導入第三方審查機制及市府預算補助等，全面提升行政效率與防救災能量，朝兼顧產業發展與公共安全的城市目標邁進。