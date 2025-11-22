最高補助21萬！中部客運公車缺300名駕駛 徵才吸引女司機
〔記者張軒哲／台中報導〕國內近年大客車駕駛員不足，為補足中部客運公車300名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所今(22)日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，共邀集中部縣市19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合153人，南投縣一名30多歲施小姐在駕訓班學開大客車，展現加入客運駕駛行列的高度意願。
今日活動公路局主秘林義勝、立委何欣純親臨會場，與台中區監理所所長楊聰賢共同啟動招募儀式。楊聰賢表示，中央推動「駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，只要願意學，駕訓班的費用，政府幫忙出，受訓還有生活津貼，在學習期間沒有生活壓力，若是被錄用還有獎勵金，最高可領取21萬元的補助，這項方案已延長至明年2月底。
應徵者年齡層從大學剛畢業的青年到59歲大叔都前來了解與報名，有多人從苗栗與南投前來豐原應徵，表示願意投入客運產業，有多家業者強調性別友善職場，提供女性駕駛彈性排班制度，南投縣草屯鎮施小姐即將投入客運職場，她當場表達加入客運駕駛行列的意願，體現了運輸業對女性人才的開放與重視。
何欣純指出，大客車駕駛長人力短缺，原因包括少子化、年輕世代對職涯選擇的考量，以及制度面尚待改善等因素，台中除了要改善原交通路線，也要搭配充分的人力與制度配套，為維繫城鄉交通、學童通學與通勤族日常生活，應全面加強薪資福利、訓練制度到職涯規劃等，打造更完善、更安全的公共運輸服務，讓台中市民搭車更安心。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
用創意提升金融素養 存款保險徵件比賽得獎名單出爐
【記者蔡富丞/綜合報導】中央存款保險公司（以下簡稱中央存保）主辦之「114 年大專院校存款保險短影音及金句徵件 […]民眾日報 ・ 1 天前
卡友注意！10張信用卡「走入歷史」 影響名單一次看
2025年信用卡停卡名單！日前新光、玉山、富邦等銀行皆啟動停卡與換卡作業，部分信用卡將於年底或2026年前失效。民眾應留意信用卡停卡時程，並及時換卡，以免影響2025年後的使用權益。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了
有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantag...世界日報World Journal ・ 1 天前
獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資
獨家／TWICE開唱倒數 網路送應援小物實則騙運費、個資EBC東森娛樂 ・ 1 天前
公路客運路線大減108條 公會：爭取調漲合理成本、駕駛加薪
全台公路客運截至9月有529條路線，較疫前108年大減108條，載客量與收入雙雙衰退。中華民國公共汽車客運公會全聯會11月中旬已向交通部公路局提出成本及運價檢討建議，涉及路線虧損補貼的運價合理成本擬調高13％，並強調不漲票價，盼補貼多挹注給業者，同時爭取補貼公路客運駕駛加薪5000元。公路局表示，初審作業中，後續將送費率審議委員會審查。中時新聞網 ・ 22 小時前
中部大客車徵才 媒合153人仍缺
為解決大客車駕駛人力不足，交通部公路局台中區與嘉義區監理所22日共同舉辦中部大客車徵才活動，19家客運、遊覽車業者釋出逾300個職缺，成功媒合153人，業者坦言找人仍不易，平均常態缺額1至2成。監理站則指出，只要願意投入駕駛工作，最高可領21萬元補助，方案延長至明年2月底。中時新聞網 ・ 10 小時前
星座理財(11月24日～11月28日)－處女座（8月24日～9月22日）以靜制動 反彈調節
不宜出遠門，同時也要留意交通安全。此種天象意味的是凡事宜以靜制動，除了事業的異動，當然也包括重要抉擇在內。愛情運勢務實為佳。幸運的是，工作運勢頗為理想，有機會展現自己的專業，值得勇敢承接任務。投資求財，留意法人動向，反彈調節為先。幸運物與色彩：黃水晶與淡黃色。幸運數字：6、5、4、8及其組合。工商時報 ・ 10 小時前
星座理財(11月24日～11月28日)－白羊座（3月21日～4月20日）投資求財 審慎運作
貴人在遠方，有機會結識不一樣的人脈，積累未來的貴人籌碼。偏財運勢依舊十分熱鬧，但本周的陷阱恐怕會多過機會，謹慎理財為宜。家庭的重要事務稍安勿躁為宜，尤其是搬家、入宅與購屋之舉。投資求財，磁場不佳，審慎運作，多觀察少動作為宜。幸運物與色彩：木化石與咖啡。幸運數字：1、9、4、8及其組合。工商時報 ・ 10 小時前
星動盃匹克球公益賽開球 名人攜手助花蓮災區長輩
（記者陳志仁／新北報導）第一屆「星動盃」明星匹克球公益賽22日於板橋國民運動中心盛大舉行，新北市長侯友宜受邀出 […]引新聞 ・ 14 小時前
《台北股市》小資勇敢撿 零股交易衝天量
【時報-台北電】美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。 美公布9月非農就業報告，就業數據高於市場預期，聯準會12月降息機率下降，加上甫繳出亮眼財報的輝達股價不漲反跌，衝擊市場信心，台股21日調節賣壓大舉湧現，一度下殺千點。 但善於低檔承接的零股、小資族則是趁勢進場，鎖定元大台灣50、台積電、鴻海、元大高股息等熱門ETF及個股布局，加碼手中持股部位。 據統計，21日整體零股交易金額達到288.84億元，超越2月3日的237.69億元，改寫今年以來新高紀錄，成交股數達1.2億股，也高於10月13日前波零股交易大量的1.09億股，凸顯零股大軍積極加碼企圖。 國內大型券商主管指出，近期市場波動明顯加大，除了定期定額規模穩定擴增，本波台股自高檔出現較大跌幅時，操作較為積極的小資族也會選擇在盤中零股交易市場直接買進，透過分批布局，壓低持股成本。 觀察零股族群青睞個股，市值型ETF元老0050在完成「一拆四」分割後，股價相對親民，經常成為零股交易時報資訊 ・ 23 小時前
出國行李箱不用花錢買 辦信用卡首刷免費送
新戶在專屬連結申辦信用卡，首刷滿額BT21授權行李箱送到家(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
公路客運盼漲合理成本、司機加薪 公路局：初審中
（中央社記者黃巧雯台北22日電）客運全聯會11月提出運價調整案，涉及虧損補貼的「運價合理成本」，盼從45元多調高至近52元，並爭取司機加薪5000元。交通部公路局今天表示，正依程序進行初審作業。中央社 ・ 21 小時前
「普發1萬」變親子理財教材 專家教戰培養兒童金錢管理力
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】最近全民「普發 1 萬元」開始可以提領入帳，許多家庭帶著孩子前往 ATM 提領，讓親子理財與金融安全教育議題浮上檯面。衛生福利部草屯療養院兒童青少年精神科主任許維堅表示，許多孩子因為生活經驗不足，對看似可提領現金的神秘提款機感到好奇，這時正好是家長引導孩子們理解「金錢從哪裡來、如何安全使用」的最佳時機。尤其年滿13 歲以上青少年，已可自行登記領取補助，他建議家長應透過穩定陪伴與開放討論，幫助孩子從零開始，建立金錢管理與風險意識。 家長陪同孩子操作ATM 共同討論金錢用途培養責任感與判斷力 許維堅主任指出，家長在與孩子一起操作ATM時，第一步就是從「安全」開始教起，包括教育孩子站在提款機前操作時，要注意周遭環境、使用時要遮住密碼、確認機器是否正常等。家長若能以冷靜、有序的方式示範，能讓孩子理解提款機不是「按一按就有錢」的玩具，而是需要謹慎對待的設備。 另外，孩子對ATM的好奇，往往也反映出他們在探索金錢的價值與選擇。許維堅主任建議，家長這時可進一步與孩子討論，當拿到政府發放的1萬元現金，是否要將部分金額進行儲蓄、如何花在真正需要的地方，甚至帶領孩子思考，是否健康醫療網 ・ 18 小時前
〈熱門股〉今國光熱成像鏡頭銷售暢旺推股價創7年新高
今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運在熱成像鏡頭銷售暢旺推升獲利重大轉機，本周在單日都有萬張大量成文推升之下，21 日股價收在 55.4 元，周漲 3.55%，股價也改寫今國光 7 年來新高。鉅亨網 ・ 1 天前
公路客運盼調運價 駕駛加薪5000
台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。中時新聞網 ・ 10 小時前
自由車》「台灣一哥」馮俊凱急性肺炎退賽 亞運最後一舞恐成最大遺珠
37歲台灣自由車一哥馮俊凱，因為急性肺炎，不得已退出今年全國公路自由車錦標賽，由於這場比賽是明年亞錦賽資格賽，同時也是明年名古屋亞運的門檻，原本明年亞運很可能是馮俊凱的「最後一舞」，但不料今退賽後，連帶讓他明年亞運恐怕都受到影響。11月2日剛滿37歲的馮俊凱，這兩年展現愈挫愈勇的鬥志，去年6月才剛遭遇摔車導致韌帶幾乎斷掉而接受手術後，但年底全錦賽復出硬減重後就飆破賽道最佳紀錄暌違5年重摘個人計時冠軍，今年2月還摘下亞錦賽個人計時銅牌，但沒想到今年4月時訓練又摔車受傷導致右手掌骨裂，至今右手掌還有明顯傷痕裡面還裝有鋼片，但即便如此，阿凱才剛在上個月又拿下全運個人公路賽金牌，10月底又拿下臺灣KOM太平洋經典賽總冠軍。馮俊凱對今年全錦賽也相當重視，因為必須在全錦公路賽拿下前四才能取得明年亞錦賽參賽資格，明年亞錦公路賽獲得前20才能拿到名古屋亞運參賽資格，因此，即便阿凱在月初就確診流感，但休兵一周後把握時間恢復訓練，並且還飛到泰國做移地訓練，返台後就前往台東進行賽前最後的調整，但沒想到在周三上午訓練時摔車，到醫院治療時又不幸肺部細菌感染併發急性肺炎，白血球指數過高，醫生建議住院治療，只能回到麗台運動報 ・ 17 小時前
頭家第一份工／賣朋友保險會讓關係變味？被學長扣繳憑單吸引入行賺很多後還是不做
在成為破億蔥油餅王國的掌舵者之前，陳冠霖人生第一份專職工作，其實是保險業。那時的他剛退伍，擁有亮眼的大學經歷與滿載信任的人脈，只想追求一份穩定、不必像家裡做生意那樣大起大落的上班族工作。退伍前，就有三間公司等他，最後他被學長拿出的高額繳稅單吸引，進入三商友邦保險公司當業務。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
小資勇敢撿 零股交易衝天量
美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。工商時報 ・ 1 天前
星座理財(11月24日～11月28日)－金牛座（4月21日～5月21日）法人動向 密切關注
天王金牛，位於後段，繼續逆行。本周磁場並不理想，審慎面對自己人的互動與合作之外，金牛們自己的思維與情緒也有妥善管理的必要。重大抉擇，避開本周。事業運勢頗為理想，運作重點將會在於專業角度解讀事務。投資求財，短線上宜密切關注法人動向。幸運物與色彩：舒俱徠石與紫色。幸運數字：9、1、4、0及其組合。工商時報 ・ 10 小時前
韓國麵店拒收單人顧客爆爭議 店家貼公告「我們不賣寂寞」
根據《中央日報》等南韓媒體報導，該餐廳於門口張貼的公告上列出四項建議：「1. 付兩人份錢、2. 吃完兩人份、3. 打電話叫朋友、4. 下次帶老婆來」，語氣輕鬆但明確表達對單人顧客的不歡迎。另一旁的對話則寫道：「我們不賣寂寞，請不要一個人來。」這番作法隨即在網路上掀起...CTWANT ・ 1 天前