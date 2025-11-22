最高補助21萬！中部客運公車缺300名駕駛 徵才吸引女司機

公路局台中區監理所與嘉義區監理所聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，吸引民眾洽詢。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕國內近年大客車駕駛員不足，為補足中部客運公車300名人力缺口，公路局台中區監理所與嘉義區監理所今(22)日聯合辦理中部大客車駕駛徵才活動，共邀集中部縣市19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，順利媒合153人，南投縣一名30多歲施小姐在駕訓班學開大客車，展現加入客運駕駛行列的高度意願。

今日活動公路局主秘林義勝、立委何欣純親臨會場，與台中區監理所所長楊聰賢共同啟動招募儀式。楊聰賢表示，中央推動「駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，只要願意學，駕訓班的費用，政府幫忙出，受訓還有生活津貼，在學習期間沒有生活壓力，若是被錄用還有獎勵金，最高可領取21萬元的補助，這項方案已延長至明年2月底。

廣告

應徵者年齡層從大學剛畢業的青年到59歲大叔都前來了解與報名，有多人從苗栗與南投前來豐原應徵，表示願意投入客運產業，有多家業者強調性別友善職場，提供女性駕駛彈性排班制度，南投縣草屯鎮施小姐即將投入客運職場，她當場表達加入客運駕駛行列的意願，體現了運輸業對女性人才的開放與重視。

何欣純指出，大客車駕駛長人力短缺，原因包括少子化、年輕世代對職涯選擇的考量，以及制度面尚待改善等因素，台中除了要改善原交通路線，也要搭配充分的人力與制度配套，為維繫城鄉交通、學童通學與通勤族日常生活，應全面加強薪資福利、訓練制度到職涯規劃等，打造更完善、更安全的公共運輸服務，讓台中市民搭車更安心。

公路局中部大客車駕駛徵才活動舉行啟動儀式。(記者張軒哲攝)

