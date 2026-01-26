最高補助30萬！ 高雄6至15樓集合住宅公共安全改善 即起開放申請

（圖／高雄市府工務局）





為持續提升集合住宅公共安全，高雄市府工務局長楊欽富表示，自今（115）年起擴大推動「集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助」，補助對象從原先的 8 至 15 樓放寬至 6 至 15 樓集合住宅皆可申請，並將最高補助金額提高至 30 萬元，申請期限延長至 115 年 12 月 1 日止，已獲其他市府相關補助計畫者不得重複申請。

楊欽富指出，高雄市自111年公告實施「8樓至15樓集合住宅」，應每3年1次於1月1日至3月31日(第一季)前辦理建築物公共安全檢查及申報，6~7樓集合住宅自114年亦應每4年1次於第一季度前完成申報。為強化集合住宅使用安全，今(115)年持續補助集合住宅改善公安缺失補助，提高補助金額擴大補助適用6樓至15樓集合住宅皆可提出申請。

廣告 廣告

值得一提是，今年補助項目新增三類，包括住戶外推門扇影響安全梯之門扇(含框)拆除改善、避雷設備修繕或更新，及緊急供電系統改善。管理委員會或管理負責人可依公共安全檢查結果，針對需改善項目進行施工，完成申報後即可申請補助，期透過補助制度誘因，提升集合住宅公共空間的防火與避難安全水準。

6樓至15樓集合住宅建築物公安檢查補助，大樓管理委員會或管理負責人可先洽專業機構或專業人員，依照各大樓於111至114年度建築物公共安全檢查提列改善計畫書(F2-1-2)所需改善的項目或本補助項目明細表所列項目內容進行改善，於完成補辦理建築物公安申報取得「查核合格」或「補助項目已於最新改善計畫檢討項目完成改善(即單項目申請補助)」之申報結果通知書向該局提出申請補助，補助費用依改善項目之補助單價覈實補助，最高總補助30萬元。

工務局提醒，公共安全設施悠關住戶生命安全，針對常見影響逃生與防火安全之缺失，市府持續提供經費協助，鼓勵社區主動改善。

如需協助或對申請程序有疑問，民眾可於上班時間洽詢：

四維行政中心 5 樓建築管理處（第五、六課）

電話：07-3368333

北高雄轄區：分機 2418–2422

南高雄轄區：分機 2423–2427

相關申請文件與補助資訊可至建築管理處網站「高雄市6樓至15樓集合住宅公共安全檢查實施改善項目補助專區」查詢與下載：http://build.kcg.gov.tw/



更多新聞推薦

● 過好年南投健康服務不打烊 春節連假8項服務報您哉