最高補助6500元！北市機車駕訓開放報名 外縣市也能領

為提升道路交通安全、培養正確防衛駕駛觀念，北市府推出3大機車駕訓補助方案，最多補助6,500元，即日起開放報名至額滿為止，滿18歲即符合資格，不限台北市民。北市交通局提醒，各項補助方案名額有限，呼籲有機車考照或再進修需求的民眾把握機會。

北市交通局今（15日）宣布2026年機車駕訓與道路安駕訓練補助方案，共別為「考照＋道路訓練」「場內訓練」與「考照後再進修」3種方案，依不同族群需求量身設計。

交通安全科長鄭麗淑說明，「考照＋道路訓練」方案，補助名額400人，凡參加場內訓練並完成場外道路訓練（考照前、考照後二擇一），除了公路局補助2,500元或3,800元，北市府將再加碼2,700元，合計最高可達6,500元，等於花費0元完成考照及道路訓練。

「場內訓練」方案適合新手族群，補助名額604人，若僅參加場內駕訓課程，仍可獲得北市加碼補助1,300元，加上原先中央1,300元的補助，合計2,600元。

「考照後再進修」方案則鼓勵持有駕照的民眾報名精進，補助名額104人，報名場外道路訓練課程，中央與北市各自補助1,200元，合計2,400元。

此外，交通局同步推動高齡駕駛「汽車道路安駕訓練」。凡年滿65歲且持有普通小型車駕照者即可報名，課程內容包含場內操作練習、交通法規說明及實際道路駕駛訓練，從操作技巧到用路觀念一次補齊。完成訓練者不僅免學費，部分駕訓班更額外提供1,000元補貼。

