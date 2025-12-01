最高補助960萬元！「30年老屋翻新」4種情況不予補助 申請細節一次看

內政部公布「老宅延壽」補助方案細節，包含公寓及透天住宅提供多項修繕補助。示意圖。（翻攝自photoAC）

內政部公布「老宅延壽」補助方案細節，包含公寓及透天住宅提供多項修繕補助，其中公寓公共空間每棟最高可補助新台幣960萬，但4種情況不在補助範圍內，且施工原則以1年內完成為目標，而申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估。

內政部「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會昨（11/30）開跑，首場在新北市三重先嗇宮舉行，內政部長劉世芳表示，老宅延壽政策旨在解決「人屋雙老」問題，目標在3年內協助600棟30年以上的4至6樓公寓及6樓以下透天住宅進行修繕補助。國土署都更建設組長王武聰指出，老宅延壽補助涵蓋室內與公共空間，但必須先選擇公共空間項目，才能再加選私人室內空間修繕。

公寓VS透天補助分哪些項目？

公寓公共空間，補助項目包含8類，至少需選3項，每項最高補助65%。其中增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕40萬元；公共管線更新50萬元；老舊招牌或違建拆除40萬元；屋頂防水隔熱50萬元；外掛空調及管線安全改善40萬元；無障礙設施增設或改善40萬元。

透天住宅公共空間，則提供4項補助，至少需選1項，包含立面修繕每棟最高100至300萬元、屋頂防水隔熱20萬元、外掛空調安全改善5萬元、室外無障礙設施增設5萬元。

室內裝修補助以安全和基本生活需求為主？

至於室內修繕補助部分，補助以安全和基本生活需求為主，可選3類，包含居家安全及無障礙設施維修、管線更新（含給排水、電氣、燃氣）、及必要室內裝修。一般戶每戶最高補助20萬元，高齡或弱勢戶則最高30萬元。

申請資格方面，公寓公共空間4至6樓須有一半以上住宅使用，且至少1名住戶為65歲以上長者、低收入或中低收入戶、或長照第2級以上且符合居家無障礙環境改善補助對象；私人空間僅限住宅使用，法人不得申請。申請可由管委會、管理負責人或全體區分所有權人共同推派代表人提出。透天住宅部分，則須全棟為住宅使用，補助對象不得為法人，申請方式亦需全體所有權人同意推派代表。

4種情況不予補助，申請前須同意進行耐震評估？

另外，有4種情況不予補助，包含公寓全棟單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、或已申請相同項目補助。而申請補助前須取得過半數所有權人同意進行耐震評估，政府補助每棟1.5萬元進行初步評估，若安全疑慮需做詳細結構評估則補助40萬元，先前若已完成耐震評估，則不需再做。耐震評估結果不影響補助資格，主要目的是讓住戶了解房屋安全狀況。

相關資訊及申請諮詢可透過「都市更新入口網」（https://twur.nlma.gov.tw）或專線02-7701-9919洽詢。

