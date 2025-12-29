最高補助960萬！老屋裝電梯、拉皮 內政部「老宅延壽」管線也能修

記者陳韋帆／台北報導

內政部今（29）日於新北市鶯歌區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽第九場巡迴說明會。內政部次長董建宏指出，鶯歌屋齡30年以上老屋約有2萬戶，平均屋齡32.23年，正面臨建物老化、無障礙空間不足等嚴峻考營。

董建宏說，政府主動出擊開辦老宅延壽計畫，針對4至6樓公寓及6樓以下透天提供修繕補助，最高補助達960萬元，申請程序簡便且提供專業輔導，鼓勵符合條件的屋主於116年底前踴躍申請。

內政部「老宅延壽」計畫申請流程圖。（圖／內政部國土署提供）

內政部國土署「老宅延壽」計畫編列3年50億元特別預算，4至6樓公寓公共空間每棟最高補助960萬元，包含增設電梯（最高400萬）、立面修繕（最高300萬）及公共管線更新（最高50萬）等八大項目。

關於「私人室內空間」部分，一般戶每戶補助最高20萬元，若家中有65歲以上長者或符合長照資格之「高齡弱勢戶」，補助額度更提高至30萬元。

董建宏強調，「老宅延壽」計畫直接回應了民眾最關心的「外牆磁磚脫落、公共管線老舊、缺乏電梯」等痛點，此次計畫目標在116年底前協助600棟老宅完成修繕。

而修繕範圍涵蓋屋頂防水、隔熱及室內鋪設防滑地面、增設防墜設施等。此計畫不僅能美化市容，更能有效解決「人屋雙老」的居住困境，實現在地安老的施政目標。

國土署表示，巡迴說明會自11月起已辦理9場，後續將持續巡迴全台。民眾若欲申請，可先進行初步耐震評估（政府補助1.5萬元），並撥打諮詢專線（02-7701-9919）或至「都市更新入口網」查詢。明日下午2時30分也將在土城區公所舉辦另一場說明會，呼籲有需求的住戶把握機會。

