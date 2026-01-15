最高補貼200萬！新竹續辦「竹挺利」青年創業貸款

新竹市長高虹安15日宣布民國115年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼。圖為民國 114年度申請利息補貼的新創店家「嗨賴文具工作室」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為鼓勵青年勇敢逐夢、穩健踏出創業第一步，新竹市長高虹安15日宣布民國115年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，即日起至11月30日止，開放18至45歲青年申請，貸款額度上限為新台幣200萬元，希望減輕青年創業初期的資金壓力，陪伴青年走過創業關鍵期。

高虹安表示，市府持續推動「青年活力」施政策略，透過青年專責機關「新竹市青年發展中心」提供青年築夢計畫與圓夢舞台。去年首度推出「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，廣受青年朋友好評。

廣告 廣告

今年不僅持續辦理，並推出「創業諮詢服務」，由專業顧問陪伴創業青年踏實築夢，成為青年創業路上最可靠的後盾。

市府勞工及青年處長吳達偉說明，今年「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，持續提供最高2.5％年利率補貼，補貼期限最長可達2年，有效降低創業初期的資金成本，貸款額度上限維持200萬元，讓青年能更有彈性運用資金，專注事業經營與市場拓展，展現市府長期支持青年創業的決心。

曾申請114年市府青創貸款利息補貼的在地文具選物店「嗨賴文具工作室」表示，補貼資源讓店面在進貨與營運資金調度上更為彈性，能持續引進多元文具選品並優化店內陳列與服務體驗，由此可見利息補貼政策穩定續辦，對實體型青年創業者而言，是實際且關鍵的支持。

青年發展中心補充，115年「竹挺利」青年創業貸款利息補貼，申請資格為18至45歲青年，其公司或商業須設立於新竹市且未滿8年，並經核准取得「青年創業貸款」者，即可透過兆豐國際商業銀行提出申請（網址：https://reurl.cc/R9oN6G）。

申請方式採「先申請、先受理」，至經費用完為止，歡迎符合資格的青年朋友把握機會，善用市府資源，加速事業成長。

更多中時新聞網報導

WTT》足足等待798天 林昀儒再奪分站冠軍

藍心湄悲曹西平失約 小S送花憶風趣

國教盟：人工生殖修法 衝擊健保、早療資源