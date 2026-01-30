最高規格防堵禽流感 盧秀燕專案會議強化稽查

【記者陳世長台中報導】台中為今年全國第四個發生禽流感的縣市，最小規模禽流感，卻採最大規格防疫，台中市政府獲報後隨即派員稽查並封鎖案例場，經採檢確診陽性後成立前進指揮所，針對業者隱匿通報將重罰最高115萬元罰鍰；市長盧秀燕(30)日召開會議要求局處持續加強防疫作為，民政局已於今日完成203場養禽場訪視作業，均無異常，食安處也已即時掌握蛋品流向，要求業者完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。



針對養禽場訪視情形，民政局說明，已於今日完成203場養禽場訪視作業，均無異常；另考量防疫風險，各區公所將強化巡查密度，下週將針對轄內養禽場再次訪視，確保各項防疫措施落實到位。



有關業者將死雞載運至苗栗後龍埋藏，警察局說明，豐原分局與苗栗縣政府警察局竹南分局取得聯繫，通知顏姓地主到案說明並坦承與豐康牧場雲姓場主認識，自今年1月起接受委託載運雞隻屍體至該地掩埋，經調閱行車軌跡，確認雲姓場主及顏姓地主供述相符。昨日及今日開挖，已全數挖出雞隻屍體並完成清消，將持續配合苗栗地檢署檢察官及苗縣縣政府警察局偵辦。



此外，昨日區公所通報大甲區堤防路出海口有約10隻雞屍散落，動保處立即派員到場，經清點約有60隻，經採樣後立即移送獸醫所檢驗，今日結果出爐為陰性。動保處已完成現場環境消毒，環保局清潔隊協助雞屍清運及銷毀；此外，警察局已調閱周邊道路監視器追查可疑車輛，目前初判無豐原豐康畜牧場相關足跡。



針對蛋品食安問題，食安處指出，案發後已即時掌握蛋品流向，該案例場於1/1至1/27共售出7125台斤，農業局另封存236台斤，截至今天中午已下架85.51台斤，業者已完成下架通知與退貨公告，市售端已無問題蛋品流通。