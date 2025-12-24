最高警戒！ 高雄跨年首度出動「空拍機」全程監控

高雄市 / 綜合報導

台北隨機攻擊案引發社會恐慌，即將迎來跨年晚會，高雄市府下令全面提升反恐維安等級，今年跨年首次大規模運出動3台空拍機，從舞台開始延伸至1公里的會場，會設置1台空拍機來回監控，另1台是設在會場外，觀察車流狀況，360度無死角的即時影像，會透過網路傳送到現場指揮所，由現場警力隨時監控，而今年跨年也預計出動1206位警力，要把整個防護網做到滴水不漏。

空拍機啟動升空，從上往下看一覽無遺，一發生狀況，大批警力立刻上前，演練中一名男子右手持武器，看得一清二楚，把鏡頭拉大，解析度依舊不變，精準掌握男子特徵和位置。

廣告 廣告

記者汪奕嘉說：「高雄今年跨年晚會，維安全面升級，首度出動無人機，360度環場監控。」台北隨機攻擊案引發社會恐慌，高雄市府針對跨年晚會等人潮密集活動要求加派警力，提高見警率，強化即時通報及跨機關連繫機制，高雄市警局資訊室股長林雅淇說：「第一個點是在時代中華附近，怕說現場民眾推擠或是異常情況，那我們無人機上去，空拍角度，俯視現場狀況。」

今年新增的空拍機小組，總共九人，跨年當天，出動3台空拍機，台從舞台起飛，監控整個會場，第二台設場外中山路上，第三台則是備用次操作都會有一個飛手搭配監控手，兩人一組，值勤約2小時，總共四組，活動六小時全程監控。

高雄市警局資訊室股長林雅淇說：「會從主舞台附近起飛，在一公里的範圍內定點來回巡邏，高度會在60米以下。」空拍機360度無死角，過網路將即時影像，傳輸到現場指揮所螢幕上，警局隨時派人注意是否有突發狀況。

高雄市警察局長林炎田說：「今年在夢時代廣場預計，總共動員警力1206人次。」高雄市警局自1219開始，全面提升維安，針對大眾運輸，截至23日，動員6198名警力，加上新型設備，透過精確兵推演練，不讓治安存在任何灰色地帶。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄跨年晚會維安兵推 將出動逾千名警力駐守

隨機攻擊案後維安提升 新北耶誕城加派警力255人

睽違13年！ 大社青雲宮南巡晉香逾3千人參與 警增維安

