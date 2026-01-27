最高貴的復仇是「寬容」！／吳軾子

吳軾子

法國名作家雨果在其所著作「悲慘世界」書中寫下一句經典名言：最高貴的復仇是寬容！

富蘭克林說：對於所受的傷害，寬容比復仇更高尚，鄙視比雪恥更有氣度。

世界上最寬闊的東西是海洋，比海洋更寬闊的是天空，比天空更寬闊的是人的胸懷！

因主張台獨而坐了兩次無期徒刑，關了25年又4個月的施明德説：忍耐是不夠的，還要懂得寬恕！對迫害他的國民黨並無怨恨。

曼德拉在就職總統的典禮上，邀請當年負責看守他的三位獄警到場觀禮，76歲高齡的曼德拉緩緩起身，謙恭的向三位獄警致敬，那一刻所有人都為他的謙卑和寬容感動不已！

曼達拉說：當我走出囚房，跨過通完自由的監獄大門時，我已經明白，我如果不能把悲傷和怨恨留在身後，那麼，其實我仍關在心牢中。他被關27年，1990年白人總統無條件釋放他 ，1994年5月，曼德拉當選南非第一位黑人總統。

2000年和平獎得主的南韓金大中總統，在當年被南韓軍政府判處死刑時，毫無沮喪畏懼，在法庭侃侃而談：80年代民主化一定會來到，帶著希望和勇氣戰鬥吧！但是諸位在勝利時請遵守我的遺言，不要進行任何政治報復。這是多麼偉大的情操和典範，他得獎是實至名歸！

有時寬恕引起的道德震動，比懲罰更強烈。英國俗諺：誠摯的寬容，再把它忘記。當你寬容別人時，你就不會感到自己和仇人站在敵對的位置（羅蘭.巴特名言）。

聖經箴言十九- 11：寬恕人的過失，便是自己的榮耀！聖經主禱文中：免我們的債，如同我們免了人的債。都是教導我們要懂得寬恕，讚美主，阿們！

