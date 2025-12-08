最高達上尉！ 詐團疑滲透逾60官兵 馬防部：主動查察

台北市 / 綜合報導

國軍最前線的馬祖防衛指揮部，竟然爆出士官兵集體勾結詐騙集團的案件！據了解，有至少67名現役士官兵，涉嫌以直銷式單線聯繫，將個人電商帳號及銀行帳戶，以每月3千到5千元價碼，提供詐騙集團使用，淪為詐騙幫 凶 。馬防部緊急內部清查後，已將涉案人員移送連江地檢署偵辦，最重恐面臨汰除及相關刑責。

國防部政戰局「防詐影片」說：「詐騙案的關鍵三寶，出現了耶。」國防部政戰局特別拍影片宣導防詐，但沒想到之前社群媒體就有網友爆料，南竿防區打詐打不完還聲稱，混砲連全淪陷，這回馬祖防衛指揮部爆出，士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案。

陸軍馬祖防衛指揮部發言人張博彥說：「本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與本部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱，刑懲併行原則。」在夜色中混砲連對空中不明飛行器實施射擊，這個就是陸軍南竿守備大隊混砲連，先是福建連江地檢署，去年間啟動可疑帳戶預警中心機制，隔年6月揪出一名曾姓上士。

據了解疑似是有士官兵和詐騙集團勾結，以老鼠會方式拉人收購官兵帳戶，以經營電商網站需要帳戶為由，私下以一對一的單線方式利誘官兵，以每月3千元至5千元代價，提供帳戶供詐騙集團使用，涉案官兵至少67人層級最高達上尉，以馬防部約4千戰力來看是否影響整體戰力？

國防安全研究院戰略所所長蘇紫雲說：「可能(整體)不到2%的這個狀況，是不會影響部隊戰力的，因為馬祖包括南竿，北竿，還有就是東引等等的守備區，除非是這60個人集中在單一個連。」

以地理環境、戰備任務，和關鍵的交通高依賴性來說馬防部在國軍中更相對封閉，和本島相比離島，服役的義務役士兵可以回家的返台假較為集中，一年4次每次15日總計60日，與弟兄長時間生活下關係也更緊密，這回卻與詐騙集團勾結，軍方也強調確有提供帳戶士官兵一律汰除，影響之廣國軍不可不慎。

