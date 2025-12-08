最高達上尉！ 詐團疑滲透逾60官兵 馬防部：主動查察
連江縣 / 綜合報導
帶你看，國軍爆出重大的涉詐軍紀弊案！馬祖防衛指揮部，疑似有67名士官兵，以直銷的單線聯繫模式，提供蝦皮人頭帳號與個人銀行帳戶，供詐騙集團犯案，每月收取三千元到五千元不等的不法利益！當中層級最高的達上尉！目前，馬防部已將涉案的士官兵，移送連江地檢署偵辦，未來依照涉案情節輕重懲處，最重恐列入汰除及判刑。這次爆發軍紀弊案的主要是馬防部駐守的連江縣南竿鄉，而南竿距離中國福建莆田或福州沿海大約只有9公里遠，扼住中國閩江出口，更是抑制中共對外、重要交通門戶，能監視解放軍「海、空域」的軍事活動，戰略地位極為重要,而重要的駐守之地竟然發生嚴重的軍紀問題,也引起國人關注。
國防部政戰局特別拍影片宣導防詐，沒想到馬祖防衛指揮部卻爆出，士官兵涉嫌集體勾串詐騙集團的軍紀弊案，之前社群媒體就有網友爆料，南竿防區打詐打不完，還聲稱混砲連全淪陷。
據了解，疑似是有士官兵和詐騙集團勾結，以老鼠會方式拉人收購官兵帳戶，以經營電商網站需要帳戶為由，私下以一對一的單線方式利誘官兵，以每月3千元至5千元代價，提供帳戶供詐騙集團使用，涉案官兵至少67人層級最高達上尉。
陸軍馬祖防衛指揮部發言人張博彥：｢本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口與本部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱刑懲併行原則。」涉嫌主導的曾姓上士，已被福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，軍方也強調若調查屬實，確有提供帳戶，供詐騙使用的士官兵一律汰除。
而進一步來看，全名陸軍馬祖防衛指揮部的馬防部，位在連江縣的南竿鄉，距離台灣本島有兩百多公里，戰時負責連江地區的作戰指揮及軍事管制，距離中國福建相當近，僅9公里，船程只要25分鐘，也是兩岸在海、空域對峙的重要前線！
馬防部定期舉行雲台操演，實戰化夜間反擊作戰演習、展現防衛能力，更是展現同島一命重要性；而馬祖地勢多山，具備天然屏障，人工坑道密度高，更是防衛作戰的重要支撐，更是每年國軍、漢光演習實戰操演的重要戰場！
馬防部對台灣整體防衛架構，具備前線防禦與預警角色、威懾與嚇阻功能、幫台灣本島爭取時間與空間緩衝等幾大重點！馬祖列島地理位置，可嚴密監視共軍的軍事動作，戰時更是屏障台澎的前哨，戰略位置極其重要，現在卻被詐團滲入，違法行為更超過一年以上，這60多顆螺絲鬆了，雖然僅占馬防部總體人數約3%，但也凸顯馬防部基層紀律與內部管理，存在重大瑕疵，國防部後續如何補漏洞，台灣整體防衛鏈是否牢靠，將影響國人對國軍的信心。
