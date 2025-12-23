最高降幅25% 好市多熟食區熱銷食品無限期「驚天降價」

好市多近期宣布熟食區降價，咖啡與披薩都調降優惠會員。（示意圖，本刊資料照）

去好市多（COSTCO）補貨的會員有福了，熟食區近期悄悄降價，讓不少消費者直呼小確幸。引人注目的就是咖啡系列，無論美式還是拿鐵，通通有感調降10元，美式咖啡現在只要29元就能入手，拿鐵也只要39元，降幅最高達25%。原本300元的大披薩也降到299元，雖然只少1元，但整體價格更具吸引力。

好市多熟食區有哪些食品降價？

好市多最近在IG限時動態大方送驚喜，宣布熟食區咖啡全面降價回饋會員，咖啡系列降幅高達20%至25%，現在美式1杯只要29元，拿鐵也只要39元，每杯現省10元超有感。不只飲品變便宜，18吋大披薩也從300元微調至299元，單片披薩同步降為59元，讓大家逛街之餘也能省荷包享美食。

咖啡為何降價？

這次的價格大風吹可不是短期促銷，好市多表示這是最新的長期定價。官方強調，賣場會定期檢視商品的市場競爭力，依市場狀況與成本變化進行機動調整來回饋會員。這種隨時調整、彈性定價的做法，就是希望讓每一位進店的消費者，都能買到物超所值的商品。

