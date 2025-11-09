「最高階共諜」官拜中將參謀次長！狂洩機密軍情 讓鄭麗文捲爭議的吳石究竟是誰？
國民黨主席鄭麗文昨（8）日下午赴馬場町紀念公園，出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因追思對象中有共諜吳石等人，引發藍綠陣營的高度討論。但引起如此大爭議的吳石是誰？被國民政府捕獲的他又曾洩漏什麼重大機敏情報？
鄭麗文秋季追思爭議
就任國民黨主席剛滿一週的鄭麗文，8日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於主辦方事前所發出的採訪通知中提及，活動主要追思對象為吳石等人。由於吳石是被國民政府捉獲是共產黨安插在國府的最高階共諜將官，因此在台灣政壇引發藍綠陣營雙方高度討論，活動現場也確實出現吳石照片，並將其列為「犧牲烈士」。
對各界提出的質疑，鄭麗文表示，「台灣地區政治受難人互助會」舉辦這個活動超過30年，過去從來沒有以吳石作為祭悼主角，她所收到的邀請函與活動海報上，也都沒有提到吳石，在參加活動前她也曾打電話與主辦方進行溝通，對方都說從頭到尾沒有以吳石為主要對象，活動原則上跟吳石無關。
鄭麗文強調，她前往追思紀念的對象是白色恐怖中，為了自己政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的政治受難者，但吳石是懷有任務的情報工作者，是從事間諜工作，與大家所認識的思想政治犯不同。台灣應該超越統獨，不論什麼政治主張，在台灣的民主社會中，不需擔心會遭受政治打壓迫害。
吳石到底是誰？背景為何？
這次成為台灣政壇話題的吳石，過去官拜國防部中將參謀次長，是中共安插在國府內部最高階將官間諜，被中共命名為「密使一號」，1950年遭國防部保密局所捕獲，查出他將「長江江防部署圖」提供給中共，在國共內戰中發揮重大影響。
吳石1947年4月在南京任職國防部史政局中將局長時，經投共的立法委員何遂引薦給共產黨，不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣部署等重要情資轉給毛澤東、周恩來等人，並於1949年3月，將長江江防部署圖交給中共中央華東局，對中共取得國共戰爭勝利產生關鍵作用。
1949年10月，時任國防部中將參謀次長的吳石隨著國民政府遷台，將從因涉貪去職投共的前中將總監陳寶倉，以及東南軍政長官公署等官員處所獲得的軍事資訊，轉至香港交給何遂，或交給中共在台灣的聯絡員朱諶之轉呈毛澤東。
1950年1月29日，中共在台組織「台灣省工作委員會」負責人蔡孝乾被捕獲，供出朱諶之等400多名在台間諜，吳石隨即於3月1日蔣中正復職總統當日遭逮捕，3月20日，國防部保密局將吳石等人偵查意見書上呈蔣中正，5月30日經高等軍事法會審庭判決並獲總統核示，准許吳石、朱諶之等4人死刑判決，並於6月10日下午16時，於馬場町刑場處決，享年56歲。
洩漏重大機敏軍事情報
吳石所洩漏的機密軍事情報，主要包括有：
●《台灣戰區戰略防禦圖》
●最新繪製的《海防前線陣地兵力、火器配置圖》
●各防區的《敵我態勢圖》
●台灣海峽、台灣海區的海流資料
●台灣島各戰略登陸點的地理資料分析
●現有海軍基地並艦隻部署、分佈情況
●空軍機場及機群種類、飛機架數
●國軍現有陸、海、空部隊的番號、代號
●各部隊的官兵人數，火炮、坦克、裝甲車等重武器
●各類槍械、彈藥的配備、庫存數量
●三軍戰鬥部隊團以上軍官、主要軍事機關科長以上人員名冊
●《關於大陸失陷後組織全國性游擊武裝的應變計畫》
●5個戡亂區及15個重點游擊根據地的負責人名單和兵力配備
吳石槍決疑點
監察委員高鳳仙在2019年調查發現，吳石執行死刑過程有3大疑點。
疑點一：
吳石槍決前照片顯示其右臉頰有一顆像痣的大黑點，其他生前照片則無任何黑點。
疑點二：
吳石在執行槍決前、後均由側面照相，與其他死刑犯由正面照相者有違。
疑點三：
吳石遺囑報載是在獄中所書寫，卻是由軍法局於槍決2個月後，在畫冊內發現通知家屬領回，且案卷內查無遺囑內容，有違常理，也與陳寶倉等人是在宣判後，在法庭書寫遺囑由家屬等人領回者不同。
監察院將吳石死刑執行前、執行後照片各1張，以及網路所取得的吳石生前照片共3張，函請刑事警察局、調查局、警察專科學校、中央警察大學進行鑑定，但卻因送鑑照片品質不佳或無專業人員器材，無法確定是否為同一人，因此本案尚無證據足以證明，執行死刑者並非吳石本人。
《沉默的榮耀》熱播
近期在中國大陸熱播的電視劇《沉默的榮耀》，就是以吳石為故事原型，再現吳石對中華民國叛國的歷史事蹟，但在中國共產黨角度，則是以光榮殉國視之。
