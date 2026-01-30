最高領袖哈米尼「末日逃亡」？神祕呼號現蹤 深夜急飛莫斯科

伊朗最高領袖哈米尼。（圖／美聯社）





中東局勢瀕臨失控邊緣，伊朗政府日前正式對外宣布國家進入「準戰爭狀態」（Quasi-war state），美伊衝突一觸即發。就在此敏感時刻，航班追蹤網站Flightradar24捕捉到一架隸屬於伊朗政府的高層專機，於當地時間29日深夜從德黑蘭起飛，目的地直指俄羅斯莫斯科。

此舉引發國際情報界高度關注，外界紛紛揣測這是否證實了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已啟動傳聞中的「末日逃亡計畫」。

神祕呼號「IRAN07」現蹤 政府專機直奔俄國

根據Flightradar24與開源情報帳號OSINTdefender的數據顯示，這架機身編號為EP-IGD的空中巴士A321-231客機，於當地時間1月29日從德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場（IKA）起飛，並使用極為罕見的呼號「IRAN07」。

廣告 廣告

外媒分析指出，該架飛機雖由美拉吉航空（Meraj Airlines）代管，但「IRAN07」這組呼號通常僅保留給伊朗政府最高層級官員使用，絕非一般民航或商業運輸。在伊朗官方剛宣布進入準戰爭狀態的數小時後，該專機便匆促飛往莫斯科，時機點極度敏感。

哈米尼擬定「B計畫」？撤離路線引發聯想

這趟神祕飛行讓關於伊朗最高領袖的流言再起。過去數週，西方情報機構曾多次披露，隨著美軍航母打擊群逼近波斯灣，哈米尼可能已擬定代號為「B計畫」的緊急撤離方案，將俄羅斯視為政權崩潰時的最終庇護所。

儘管目前無法確認機上乘客名單，但這條從德黑蘭直通莫斯科的航線，被外界解讀為雙方高層正在進行最後階段的接觸，甚至可能是安排核心成員及其家屬的轉移行動。

川普警告時間不多 歐盟列IRGC為恐怖組織

面對德黑蘭當局的強硬姿態，國際社會壓力持續升溫。美國總統川普公開警告伊朗「時間不多了」，並強調美軍核動力航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署到位，隨時準備應對挑釁。

與此同時，歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）也宣布，正式將伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織，並實施新一輪的資產凍結與制裁，試圖透過外交與經濟雙重手段逼迫伊朗重回談判桌。

伊朗副總統：已做好戰爭準備

針對外界的軍事施壓，伊朗副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）並未示弱，他強硬表示政府目前處於「戰爭準備狀態」，雖然德黑蘭不主動求戰，但若遭受攻擊，將對美國及其盟友發動「即時且致命」的反擊。

目前伊朗國內局勢同樣動盪，反對派領袖穆薩維（Mir Hossein Mousavi）已發表聲明呼籲現政權下台，避免國家陷入毀滅性戰火。

更多東森新聞報導

女網紅不倫CEO！辦公室不雅片瘋傳 公司火速切割

新／日本岩手縣5.1地震！震源深度20km無海嘯

新／日本千葉連4震！最大震度4 無海嘯疑慮

