最高領12萬！「2類人」入住機構領補助 申請資格、截止日一覽

家中長輩入住長照機構雖可以得到更完善的照顧，但是高額的費用對家庭來說無疑是一大負擔。對此，衛福部提供「住宿式服務機構使用者補助方案」，補助金額高達12萬元，對象包含中／重度失能者、未經評估或長照等級未達4級之既有住民、 112年1月1日前（不含）已實際入住機構至補助計算期間者，114年度第一階段申請將於12月31日截止。

衛福部表示，本方案規劃參考長期照顧對象為身心失能達6個月以上之精神，自112年起優先補助長期依賴住宿式機構，且須高度照護密度的中重度失能者，且補助金額調高至每人每年12萬元，以引導真正需要住宿式機構服務者能獲得服務。

若至經評估未達4級、尚不需24小時密集照顧之輕度個案，仍期待優先使用居家或社區式服務，故為避免政府補助引導民眾提前入住機構，爰不納入本方案補助對象；惟經評估政府財務負擔能力，於112年1月1日前入住機構之既有機構住民，如未經評估或經評估未達中重度失能者，如當年度入住機構累計達180天以上，仍續予6萬元補助。

誰可以領？領取資格一次看

補助條件包含：

【入住之機構類型】

使用機構者入住依法設立各類住宿式服務機構，包含一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱輔導會）所屬榮譽國民之家（自費失能養護床、自費失智養護床）、兒童及少年安置及教養機構（依兒童及少年福利與權益保障法，委託安置且領有身心障礙證明者）及提供住宿式服務之長期照顧服務機構。

【資格、長照需要等級及入住天數】

1.具下列資格之一：

●中、重度失能者：經評估長照需要等級達4級以上，且補助計算期間實際入住機構天數，累計達180天以上：補助12萬元。

●未經評估或經評估長照需要等級未達4級之既有住民，且112年1月1日前（不含）已實際入住機構至補助計算期間者，該期間延續且累計入住天數達180天以上：補助6萬元。

補助金額採補助年度1次性、定額發給，擇一資格、擇一階段領取。

2.入住天數計算方式：

入住天數以補助計算期間，實際入住機構天數計；出入機構天數採算進不算出；補助天數計算以申請當日補助年度中之入住天數予以核算，申請日之隔日起，剩餘入住天數該年度不再補助，且不得累計至下年度計算。

3.長照需要等級認定方式：

經地方政府照管中心之照顧管理專員以照顧管理評估量表進行長照需要評估，並依系統判定產出長照需要等級；具身心障礙證明中度以上者，可比照長照需要等級4級以上申請本方案補助，免經評估。

申請時機別錯過！領取階段一覽

衛福部也提醒民眾，當年度的申請分為兩階段，務必多加留意，以免錯過申請日期。

【第一階段】114年7月1日至12月31日止。

【第二階段】115年1月1日至3月1日止。

值得注意的是，本補助原則於住民入住天數累計滿180天（含）後提出申請，且補助計算入住天數期間自補助年度1月1日起至當年12月31日止，惟入住期間累計至該年底未滿180天者，於第2階段提出申請（個案死亡除外）。

注意！這些人不能領

另外，衛福部表示，當年度曾經或已經具以下各款狀況之一者，本案不予補助：

1.身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助者。

2.領有中低收入失能老人機構公費安置費補助者。

3.輔導會所屬榮民之家之安養床、失能養護床公費及失智養護床公費使用者。

4.輔導會所屬醫療機構附設護理之家收住之公務預算補助住民。

5.領有身心障礙證明之兒童及少年，經主管機關依兒童及少年福利權益保障法安置於兒童及少年安置機構，且家長未付費者。

