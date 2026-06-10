最高領2萬！張善政首創室內降溫補助 洗冷氣也發1千

桃園市長張善政10日宣布將照護觸角從戶外延伸至室內，推出全國首創的「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，針對家中有0至6歲幼童或65歲以上長者的家戶，提供冷氣清洗、玻璃隔熱膜及汰換一級能效冷氣等3大補助。(蔡依珍攝)

極端氣候讓台灣夏季屢創高溫，為降低熱傷害風險，桃園市長張善政10日宣布將照護觸角從戶外延伸至室內，推出全國首創的「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，針對家中有0至6歲幼童或65歲以上長者的家戶，提供冷氣清洗、玻璃隔熱膜及汰換一級能效冷氣等3大補助，不僅減輕用電負擔，更為家中老幼打造涼爽舒適的避暑環境。

張善政於市政會議中指出，這幾天受梅雨影響天氣較為涼爽，但梅雨季過後，動輒攝氏36、37度的極度高溫將成常態，高溫極易引發中暑與熱傷害，特別是體溫調節能力較弱的老人家與幼童，若家中過於悶熱，「總不能一天到晚往圖書館跑，而且圖書館晚上也沒有開！」為此，市府防熱刻不容緩，推出全方位守護長者與幼童的室內降溫方案，期望讓民眾在家也能享有具備良好效率且省電的涼爽環境。

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張善政說明補助3大方向，首先是「冷氣清洗」，許多人常忽略冷氣要定期清洗的常識，導致耗電又吹不涼，市府提供每台最高1000元的清洗補助；其次是「玻璃隔熱膜」，如同汽車貼隔熱紙阻絕烈日，住宅的落地窗與大面積玻璃若能貼上環保有效的隔熱膜，將大幅降低室內溫度，每室最高可獲1萬元補助；最後則是「汰換老舊冷氣」，面對運轉聲大、耗電且效率極差的老舊窗型冷氣，即便清洗也無濟於事，除可申請國稅局貨物稅退稅外，市府再加碼每台最高1萬元購機補助（與經濟部汰舊換新節能補助只能擇一），鼓勵民眾換購一級能效的變頻冷氣。

環保局長顏己喨補充說明，「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」總經費達2000萬元，即日起開跑，預計至少嘉惠1萬戶家庭，申請對象為設備位於桃園市、且屬台電「非營業用」用戶的幼童與高齡家庭，民眾可從上述三項方案中「擇一申請」，最特別的是，若同一戶籍地址同時擁有0至6歲幼童與65歲以上長者，補助數量將直接翻倍，例如冷氣清洗可申請2台、或冷氣購置補助2台，最高可抱回2萬元補助金。

環保局提醒，補助計畫受理至今年10月31日止，採先登記、2個月內施作完成再送件的機制，因名額有限，經費用罄將提前截止，呼籲有需求的民眾盡快透過「桃園網路e指通」提出線上申請，共同落實節能減碳，將桃園打造成舒適宜居的降溫城市。

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