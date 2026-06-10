最高領2萬！桃市府推室內降溫節能補助今開跑 洗冷氣也發1千

桃園市長張善政(右2)、環保局長顏己喨(左)宣布「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」即日起開跑。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕因應極端氣候與高溫衝擊，桃園市長張善政今(10)日在市政會議宣布將照護觸角從戶外延伸至室內，即起推動「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，編列2000萬元經費，針對家中有0至6歲幼童或65歲以上長者的家戶，提供包括冷氣清洗、玻璃隔熱膜施作及汰換一級能效冷氣購置等3大補助，減輕用電負擔，更為家中老幼打造涼爽舒適的避暑環境，預估至少1萬戶受惠。

張善政指出，這幾天受梅雨影響天氣較為涼爽，但梅雨季過後，動輒攝氏36、37度的極度高溫將成常態，高溫極易引發中暑與熱傷害，特別是體溫調節能力較弱的老人家與幼童，若家中過於悶熱，「總不能一天到晚往圖書館跑，而且圖書館晚上也沒有開」，市府因此推出守護長者與幼童的室內降溫方案。

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張善政表示，這3項補助首先是「冷氣清洗」，許多人常忽略冷氣要定期清洗的常識，導致耗電又吹不涼，市府提供每台最高1000元的清洗補助；其次是「玻璃隔熱膜」，如同汽車貼隔熱紙阻絕烈日，住宅的落地窗與大面積玻璃若能貼上環保有效的隔熱膜，將大幅降低室內溫度，每室最高可獲1萬元補助；最後是「汰換老舊冷氣」，面對運轉聲大、耗電且效率極差的老舊窗型冷氣，即便清洗也無濟於事，除了經濟部既有的節能補助外，市府再加碼每台最高1萬元購機補助，鼓勵民眾換購一級能效的變頻冷氣。

市府環保局長顏己喨補充說明，「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」總經費2000萬元，即起開跑，預計至少嘉惠1萬戶家庭，申請對象為設備位於桃園市、且屬台電「非營業用」用戶的幼童與高齡家庭，民眾可從上述3項方案中「擇一申請」，若同一戶籍地址同時擁有0至6歲幼童與65歲以上長者，補助數量將直接翻倍，例如冷氣清洗可申請2台、或冷氣購置補助2台，最高可抱回2萬元補助金。

環保局提醒，補助計畫受理至今年10月31日止，採先登記、2個月內施作完成再送件的機制，名額有限，經費用罄將提前截止，呼籲有需求民眾盡快透過「桃園網路e指通」線上申請，相關訊息於環保局網站公告，或洽詢專線03-3392559。

桃園市長張善政(右)帶市政會議說明「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」內容。(記者李容萍攝)

桃市府提供每台最高1000元的冷氣清洗補助。(記者李容萍攝)

桃市府提供每台最高1000元的冷氣清洗補助。(記者李容萍攝)

如同汽車貼隔熱紙阻絕烈日，住宅的落地窗與大面積玻璃若能貼上環保有效的隔熱膜，將大幅降低室內溫度。(記者李容萍攝)

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