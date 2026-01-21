最高領35萬元！教育部發錢「條件一次看」 出社會也可申請

記者柯美儀／台北報導

教育部今（21）日表示，「115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」徵件正式展開，自即日起至3月5日中午12時止受理提案。計畫分為Actor組與Changemaker組，錄取隊伍可獲最高35萬元行動金。

教育部青年發展署持續推動「115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，鼓勵青年組成團隊，將對家鄉、成長環境或關注社區的觀點、專長與創意，轉化為實際行動，培養對土地與社區的認同感，讓更多青年有機會深入參與在地事務。

教育部表示，114年度計畫成果亮眼，以榮獲Actor組銀獎的「滿州沒有三點水青年共識」團隊為例，長期投入屏東滿州鄉，致力於服飾與刺繡文化的保存。團隊透過建構資料庫，將「以物找人」轉化為「以人說物」，挖掘不同世代對服飾的記憶，並設計由淺入深的刺繡課程，讓參與者在實際操作中重新建立與地方文化的連結。

「大洲．大運 Tuā-tsiu Tuā-ūn」團隊，去年首次提案即獲得Actor組銅獎。（圖／教育部提供）

「大洲．大運 Tuā-tsiu Tuā-ūn」團隊，則在去年首次提案即獲得Actor組銅獎。團隊以宜蘭縣三星鄉大洲地區為場域，推動「影像基地實驗計畫」，將地方空間「小綠屋」活化為影像支持基地。透過辦理「大洲小小劇組」影像培力營隊，帶領學童記錄在地產業與生活，並藉由社區露天電影院分享成果。此舉不僅讓居民從孩子的視角重新認識家鄉，更成功串連起社區、學校與青年間的合作路徑。

徵件資訊、獎金說明

今年度「115年青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」徵件至3月5日中午12時截止，分為Actor組與Changemaker組。每隊須由2到5名中華民國籍、18到35歲青年組成，且隊伍中需包含一定比例的社會青年（無學生身分或具全職工作），不能全為學生。

依計畫網站規定，Actor組錄取提案每隊行動金上限為25萬元；Changemaker組錄取提案每隊行動金上限為35萬元，並可在後續的成果審查中，再進一步爭取最高20萬元的獎金。

更多徵件細節、說明會報名及申請資訊，請至Changemaker計畫活動網站（https://changemaker.yda.gov.tw）查詢。

