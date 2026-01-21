最高齡市議員「豐原媽祖婆」交棒 挺新生代里長參選

（中央社記者趙麗妍台中21日電）國民黨台中市議員張瀞分為全國最高齡市議員，她今天生日，也宣布不再參選，將交棒立法院副院長江啟臣的子弟兵、豐原區社皮里長涂力旋，並協助他參選台中議員。

張瀞分今年83歲，1978年首次參選當選豐原市代表，後當選第10至15屆的台中市議會議員，2005年當選豐原市市長，2010年台中市縣市合併後擔任首任豐原區區長，2014年投入市議員選舉，成為三連霸台中市議員，從政經歷至今43年，地方人稱「豐原媽祖婆」。

張瀞分今天舉辦春聯揮毫活動，她接受媒體聯訪時宣布，將交棒給涂力旋「接班」；張瀞分說，擔任民代為民服務，最重要是真誠，她將協助涂力旋參選市議員。

涂力旋表示，無預期張瀞分會突然宣布，不過，他已經準備好承擔，願意接下這一棒；過去十多年，他從基層做起，跟隨江啟臣、張瀞分推動地方建設，他將展現年輕世代活力與行動力，用行動延續前輩打下的基礎。

翁子里長連佳振也有意參選市議員，他告訴中央社記者表示，一路從基層做起，沒有權貴出身與靠山，擁有的是基層支持與信任；張瀞分是一路以來尊崇、學習對象，他也將投入市議員選舉，守護后豐地區榮光。

目前台中市第四選區（豐原、后里）國民黨現任議員有張瀞分、邱愛珊、陳本添，國民黨豐原區社皮里長涂力旋及翁子里長連佳振想要更上一層樓，無黨籍的前議員王朝坤也有意捲土重來，藍營競爭激烈；民進黨則有現任市議員謝志忠，此屆落選女將蔡怡萱、廖芝晏將捲土重來。（編輯：陳仁華）1150121