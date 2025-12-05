最高10萬元！勞保紓困貸款12/5開辦 符合4條件才能申請

115年勞保紓困貸款將於今年12月15日開辦。（示意圖，本刊資料照）

勞動部今（5日）公告，明年度（民國115年）勞保紓困貸款，將委由土地銀行於12月15日正式開辦，凡勞保年資滿15年、無欠繳勞保費、未曾借貸勞保紓困或曾借貸但已繳清本金利息者，可在明年1月2日截止前申請，每人最高可貸10萬元。

勞動部說明，115年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於今年12月15日至明年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165％，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

勞保紓困貸款誰能申請？

勞保局指出，明年度勞保紓困貸款的申請資格，須是參加勞工保險年資滿15年(受理截止日115年1月2日止)、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。

廣告 廣告

不過，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

115年勞保紓困貸款將於今年12月15日開辦。（勞保局提供）

為簡化申辦流程，土銀提供全面e化服務，只要使用手機或電腦就能線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也能使用，呼籲有需求的民眾多加利。

勞保局提醒勞工朋友貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

更多鏡週刊報導

吃麵包配「1飲品」能控制血糖！ 研究揭：效果比水、茶更強

求償依國賠！鯛魚排藥檢搞烏龍「懲處最高至副局長」 衛生局長： 該負責就負責

小紅書遭禁用1年網路炸鍋！議員搬臉書數據批雙標 網紅嘆：台灣也有築牆的一天