最高10萬！ 勞保紓困貸款12/15開放申請

為協助勞工朋友度過經濟難關，土地銀行配合勞動部辦理115年度「勞工保險被保險人紓困貸款」，自114年12月15日至115年1月2日開放申請。提供線上、臨櫃及郵寄三種申請方式，每人最高貸款金額為新臺幣10萬元，若及早申請，多數可在農曆年前獲得款項。

土地銀行指出，勞保紓困貸款期間為3年，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。申請人必須同時符合三項條件，包括已參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清者。

土地銀行表示，線上申請自12月15日上午8點起開放，臨櫃申請則自上午9點起受理，郵寄方式以申請期間郵戳為憑。勞保紓困貸款撥款時間為勞動部勞工保險局核准後的7個營業日內，勞工朋友可透過個人手機完成身分驗證、貸款申請及簽約對保等作業，快速完成申辦手續。

土地銀行自92年以來辦理勞保紓困貸款已邁入第23年，為提供更便利、快速的服務，持續強化數位系統功能。114年度勞保紓困貸款案件共104712件、貸款金額約新臺幣104.58億元，其中超過99%案件為線上申請、自動撥款，充分展現數位化成效，並讓勞工朋友即時獲得貸款資金。

