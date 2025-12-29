最高200萬、5年免煩惱利息 高雄「雄挺利」1/1起跑

▲高雄市政府青年局推動「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫114年度第二期即將於115年1月1日開跑，凡通過經濟部中小及新創企業署青年創業貸款核貸的青創業者，即可申請最高200萬元、最長5年期的利息補貼。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】廣獲高雄在地青創業者好評的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，114年度第二期即將在元旦正式上線！高雄市政府青年局今日宣布，自115年1月1日起至6月30日止，符合資格的青創業者只要通過經濟部青創貸款核貸，即可申請利息補貼。透過實質資金挹注與長達5年的利息支持，減輕創業初期財務負擔，為高雄的創新能量注入強力動能。

▲青創品牌「聊聊甜室」負責人 Annie 期盼以貼近日常的甜點，陪伴民眾在生活片刻中獲得溫柔療癒。（圖片來源：業者提供）

▲青創品牌「聊聊甜室」人氣生乳捲推出原味、抹茶、焙茶與柚香包種茶等多元口味，展現品牌對風味層次與食材細節的細膩追求。（圖片來源：業者提供）

青年局局長林楷軒表示，高雄致力於打造全台最友善的創業城市，市府積極介接中央資源，由地方政府補貼貸款利息，讓青年在草創與轉型關鍵期能保有資金彈性。「雄挺利」計畫已精準扶植餐飲、批發零售及文創等多元產業，成為創業者站穩市場腳步的最強後盾。隨著新年度第二期計畫啟動，期盼持續發揮政策效益，陪同青年朋友在高雄落地扎根，實現自我價值。

▲青創品牌「聊聊甜室」透過雄挺利計畫支持，逐步完成營運空間升級，從市場內小攤擴展至獨立店面，預計於12月底正式營運，提供更舒適的用餐環境。（圖片來源：業者提供）

政策實益從在地店家的蛻變中清晰可見。甜點品牌「聊聊甜室」原是鹽埕第一公有市場內僅2坪的小攤位，憑藉職人堅持逐步累積口碑，並於今年底正式喬遷升級為質感店面。負責人Annie感性分享，「雄挺利」在店面擴張的關鍵時刻提供了最強支撐，減輕的利息負擔讓她能將資金更靈活地投入新店裝修，為顧客打造更舒適的用餐體驗。

▲青創品牌「Nido Spanish Cuisine」自民宅小型餐廳起步，憑藉對西班牙料理風味的堅持逐步累積口碑，於今年擴展營運據點，迎接更多喜愛異國料理的饕客。

同樣受惠於計畫的還有主打西班牙道地料理的「Nido Spanish Cuisine」。負責人Sonia與西班牙主廚Jon將帶有迷人焦香鍋巴（Socarrat）的經典大鍋飯（Paella）等家鄉風味帶入高雄。Sonia 表示，因遷址新據點需支應龐大裝修費，當初申請青創貸款即是為了填補資金缺口，而「雄挺利」利息補貼如同「及時雨」，有效減輕過渡期的資金壓力，讓團隊能從容專注於料理品質，將純正的西班牙飲食文化深耕高雄。

▲青創品牌「Nido Spanish Cuisine」由西班牙主廚 Jon（右）與負責人 Sonia（左）攜手將西班牙美食帶入高雄，透過料理傳遞文化記憶，打造兼具溫度與深度的西班牙飲食體驗。（圖片來源：業者提供）

青年局補充說，114年度「雄挺利」第二期申請期間自115年1月1日起至6月30日止。凡設籍本市滿3個月之18歲至45歲青年，其公司設立或商業登記於本市8年內且資本額1,000萬以下均可申請。符合資格者可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，享有貸款本金最高200萬元、最長5年的利息補貼（補貼利率上限2.5%）。程序落實「便民一站式」服務，核准後補貼款項將直接匯入申請者帳戶，簡化流程並提升資金取得效率。

▲青創品牌「Nido Spanish Cuisine」聖誕檔期至12月31日提供限定伊比利火腿餐點，由Sonia現場擔任侍肉師切製，透過現切呈現火腿油脂香氣與層次風味。（圖片來源：業者提供）

除利息補貼外，青年局亦持續推動參展補助、提供不同規模事業體申請的「一般型」與「競爭型」創業補助，以及涵蓋行銷、法務與財務等主題的免費培訓課程，構築完善的青創支持體系。有資金需求或創業疑問的青年朋友，歡迎搜尋「高雄市政府青年局」官網，或追蹤 FB、IG 與 LINE@（@youth.kcg），即時掌握最新青創資源資訊。（圖╱高市府青年局提供）