最高59K !台鐵公司宣布招考1771人 簡章1月中旬公告

台鐵公司宣擴大招募各類科正、備取人員合計1771名。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天(13日)宣布，啟動新一年度公開甄選，擴大招募各類科正、備取人員合計1771名，薪資從3萬7230元到5萬9210元。

台鐵公司表示，這次甄試計畫已在官方網站公告，招募職類涵蓋運務、工務(土木工程、建築工程、養路工程)、電務(電務、電力、電扶梯)、機務(機械、電機、消防工程)，以及職安管理、職安護理、材料管理、財務管理、會計、廉政、資訊、企劃研析、事務管理、人力資源、餐旅服務及廚工等多元領域，服務地點遍及全台各地。

廣告 廣告

在薪資與報考資格方面，台鐵公司說明，助理工程師與助理管理師職務須具碩士學歷，或大學畢業並具二年以上相關工作經驗，起薪為每月4萬5130元，最高可達5萬9210元。

技術員與事務員職務，依類科需求開放專科以上畢業者報考，起薪為每月4萬2580元，最高可達5萬5660元；助理技術員、助理事務員、助理站務員及服務員等職務，則開放高中(職)畢業者報考，起薪分別為每月4萬10元及3萬7230元，最高分別可達5萬1960元及4萬3750元。

針對實際從事現場維修或夜間作業人員，台鐵公司表示，依規定提供夜點費、危險加給，花東地區也設有地域加給等補助措施；並持續完善訓練制度與職涯發展規劃，建立較為明確的專業培訓路徑與晉升機制。

「台鐵公司115年度新進從業人員甄試簡章」預定在1月中旬公告。相關甄試資訊，民眾可至台鐵公司官方網站查詢，或持續關注官網及官方社群平台，以掌握最新招募消息。

【看原文連結】

更多自由時報報導

今晨強烈冷氣團達標 鄭明典揭一不尋常：實在不太通

7縣市低溫特報！ 氣象署：晚間恐下探10度以下

大陸冷氣團明南下！ 未來一週早晚冷涼低溫「下探個位數」

封路注意！台88鳳山交流道1/13-21深夜施工 週五至週日除外

