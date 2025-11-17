最「直接」的綠電：即插即用太陽光電（Plug-in PV）優缺點是什麼？ 為何在歐洲廣受歡迎？

台灣推動屋頂光電迄今已逾20年，也是政府發展再生能源的主要目標。從過往以躉購費率，也就是電價保證收購20年為誘因，或租賃屋頂空間獲得租金收益，鼓勵光電系統商或民眾設置屋頂光電，到近年來因氣候異常、極端氣候氣候愈來愈頻繁、用電需求增加等因素，有越來越多民眾理解屋頂光電所帶來的正面益處，例如屋頂降溫、自發自用結合儲能節省電費等。不過，當我們放眼望住家裡附近的建物屋頂，會發現裝設屋頂光電的比例，還是相當少。

根據能源署的資料顯示，300坪以下的家戶屋頂，因為規模小、設置成本較高，目前僅設置10％，還有90%的推動潛能待發展與評估。為了提高一般家戶設置屋頂光電的普及性，今年（2025）經濟部能源署祭出「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，試圖以每瓩（kW）3000元、每案最高可申請30萬元的設備補助獎勵措施，捲動民眾投入屋頂光電的行列。

只是，針對合法屋頂的設備補助，恐怕還是會排除那些因面積過小、條件較差等因素，而無法享有太陽光電帶來綠電益處的家戶。而屋頂違建恐怕是另一個還有許多待突破、需細緻考量與溝通、但具屋頂光電設置潛力的對象。我們相信使用再生能源應該是全民共享的權利，而非少數人或對象的特權，如何讓更多人、更多家戶直接參與，並在日常生活感受到綠能帶來的益處，正是能源政策必須著力的關鍵。再生能源普及性的推動，應該是不遺漏任何一個家戶或社群。

對於受限屋頂條件不佳、只能望「綠電」興嘆的家戶，我們認為除了「屋頂」之外，也應該發展出另一種更直接、更簡易、可卸式的自發自用光電模組與電網評估，讓民眾可「直接」使用綠電，既可解決屋頂條件不佳無法設置的困境，也能將使用太陽光電的版的門檻降低，逐漸朝向家電化的方向發展，拓展民眾使用綠電的權利，同時增加社會接受度，直接參與能源轉型。在這裡我們想要討論一種在歐洲逐漸普及的「即插即用式光電」（Plug-in PV）[1] 的應用與現況，並提出台灣未來若要著手研究、推動即插即用式光電，該留意哪些地方，更符合實際可行、合法與安全。

什麼是即插即用太陽光電（Plug-in PV）？

以人人都能使用太陽能（Solar for all）為出發點，Solar Power Europe（歐洲太陽能協會）在2025年3月的「Plug-In Solar PV」報告中提到，即插即用型太陽光電的意義除了技術創新，也表示能源生產方式和參與群體的更擴大：那些沒有屋頂使用權者，如租屋者、公寓住戶等，不用複雜的行政流程與手續就能自產電力，讓太陽光電的普及性、廣泛性以及公民參與能源轉型更加落地與徹底實踐。即插即用型太陽光電逐漸在歐洲成為一種低成本、經濟實惠、易於使用且更普及的太陽能發電技術，目前歐盟已有25國將即插即用式光電合法化，包括快速發展與市場化的德國、荷蘭、法國、比利時等。

什麼是即插即用太陽光電？簡單來說，用戶只需要使用配有微型逆變器（Micro Inverter）和帶有標準插頭電線的1～2個太陽光電模組，將插頭插到家戶任一插座、連接到家庭電路，即完成設置。基本上裝置容量低於2000W、最大輸出功率限制在800瓦交流電以內。太陽光電板所發電量會直接流入家庭迴路中，抵銷家庭負載用電（例如電冰箱等），從而節省時間和金錢。該系統可移動、拆卸，安裝位置包括屋頂、置於花園的地上、露台上或外牆、公寓大樓的陽台等。在德國，這樣的系統受到無屋頂使用權或所有權的租戶和公寓住戶的歡迎。

即插即用太陽光電的優點，在於可強化能源轉型的民主參與、協助租戶與低收入戶家庭，能納入更多社會群體，享受太陽能帶來的便利；同時在成本上與併網型太陽光電系統相較低廉、投資回收期短，也可擴大太陽光電市場；能進一步提高太陽能接受度，鑑於便利性和可見性，有助於提高社會對再生能源的接受度。

插入式光電系統，連接至家庭電網和電網（出處：Plug-In Solar PV報告書）

「直接」使用綠電：德國的即插即用式光電發展

德國在2023年至2024年太陽光電快速成長，每年約新增16GW的裝置容量，這樣爆炸式發展的主因有三：俄烏戰爭提高人們對能源獨立必要性的認識和覺醒；政策對設置屋頂光電的流程簡化；光電成本的降低，經濟實惠、可負擔。其中，即插即用式光電正快速發展 [2]。德國2010年開始商業化，根據數據顯示，2024年在德國電網管理機構的核心能源市場數據登記冊（Marktstammdatenregister，簡稱MaStR）中，有登記的即插即用式光電總數超過78萬套；至2025年4月約有95萬套，總裝置容量近820MW。

德國民眾對於這樣的設備用來節省用電支出、創造能源獨立的接受度相當高。能夠創造如此的普及性，除了經濟誘因外，易取得也是一個主因。

即插即用式光電板以及相關電線等設備，在德國的五金行即可購得，甚至連德國的IKEA也開始銷售插入式太陽光電設備，讓民眾可更方便的購入並且動手安裝。根據國外媒體報導，IKEA提供不同組合搭配，價格從499歐元起（約台幣2萬元）至2761歐元起（約台幣10萬元）。以設備購置成本約400歐元（約1萬4000元台幣）計算，約五年內可以回本。

為使即插即用式光電更加普及與推動市場成長，2024年5月德國推出Solar Paket 1以簡化註冊流程，且必須上網至MaStR註冊設備，以利掌握實際數據與管理。

插入式光電系統在歐洲可運用在家戶的幾種空間：車庫上方平台、置於花園或後院地面、陽台、傾斜屋頂以及建築立面（出處：Plug-In Solar PV報告書）

微型光電的推動，韓國為先驅

上述德國的即插即用式光電，在韓國稱為微型光電（Mini-solar photovoltaics）。在2012年首爾市推動相當具代表性的能源政策「省下一座核電廠」計畫，試圖透過使用再生能源減少能源消耗並提高電力自給率。其中，這種可拆卸、裝在陽台的微型光電板，就成了重要的省電、創能工具。

首爾市於2017年宣布「首爾太陽能城市2022」政策，計劃到2022年推動100萬戶家庭設置太陽光電，其中65%是設置在公寓陽台的微型光電，35%則是設置在屋頂的太陽光電。

微型光電要普及，必須同時兼顧安全與技術

由於即插即用式光電板直接連結到家用電路、容易安裝與設置，引發安全與技術上的考量與討論。更廣泛地推動需要歐盟層次訂定安全安裝指南以及相關產品標準。而德國政府特別重視電力過載（electrical overload）和電網整合（grid integration）問題，相關監管機構針對安全問題討論包括：

訂定明確的家庭線路供電規則。 明確規範標準插座規格。 規定連接到家庭線路的系統數量：多數國家包括德國有訂出最初輸出功率或者安裝容量上限，但不一定限制安裝系統數量，目前相關草案是限制每家戶只能連接一個系統。 安裝和固定指南：除了電路和併網安全的技術問題，安裝與固定也是另一個安全問題，例如安裝位置、連接方式和支架的耐用性、考慮板子重量與天氣狀況影響。 嚴格符合電器安全法規：逆變器需嚴格地符合電器安全法規，確保逆變器在必要即刻關閉，防止電力流入電網，加強安全性

即插即用式光電若要在歐洲更普及，在推動上的障礙包括：法律與相關監管禁令、需由專業電工安裝、行政流程須簡化、產品相關標準與法規訂定和認證、如何管理與掌握系統佈建的透明度和可見性等。方面面臨的問題。

即插即用式光電在台灣發展相當具未來性，在降低尖峰用電壓力、節電等方面有其誘因，但必須同時考量家戶電線老舊、智慧電表的佈設、置於陽台或外牆的建物適法性與安全性、消防問題、如何監管、產品認證、電網負載、系統設備定義等問題，多方兼顧推動與解決可能的安全、技術性與法規問題。

太陽光電的「普及性」是目前台灣推動屋頂光電最需要面對的難題，我們認為如果能搭配政策多樣性、技術創新以及示範推動，以深入個別家戶的用電需求，創造太陽光電進入生活的各種誘因與可能，或許是一個切入點。中央與地方政府可在更了解台灣建物屋頂型態與現況（例如，有些違建鐵皮屋上還設有水塔或太陽能熱水器等）、家戶用電情形為基礎，端出除了躉購，可能還有自發自用、光電搭配儲能、即插即用太陽能板等的不同能源政策組合的諮詢或補助等，讓光電真正的可以深入加入用電需求。

本文所介紹單一家戶設置的微型光電裝置容量看似微不足道，卻能創造集體性的降低能源消耗，整體性其實相當可觀。即插即用式的微型光電除了對發電有貢獻，在擴大公眾參與能源轉型、民眾接受度，甚至在得宜硬體搭配上讓災時可供電，能發揮關鍵角色與公正轉型作用，讓無法參與綠色能源、居住於集合住宅的民眾、能源貧窮與脆弱的群體等，可以較低的門檻參與，同時也能幫助更廣泛的民眾認識太陽能的潛力，帶動社會接受度。

