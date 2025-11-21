生活中心／綜合報導

台北大巨蛋第一次舉辦「拾光祭」，以「新東區生活」為概念，不但串聯大巨蛋館內外與周遭，甚至延伸到整個東區，推出為期兩週的限定企劃。館內11/22、23有「民歌大團圓」演唱會與味全龍「粉絲感謝祭」，以音樂與運動凝聚城市熱度；館外則在11/21–23於松菸大道舉辦《一起上東區》風格市集，集結22家東區名店，推出市集限定餐點與調飲，宛如把整個東區搬到大巨蛋。同時，東區活動串聯超過60家東區店家推出集點活動至12/7。民眾於合作店家消費即可集點，集滿三點可扭蛋換好禮，十點可抽百項大獎，包括五星飯店總統套房、iPhone 17、PS5等超值獎項。

記者林莉：「燒肉拉麵麻辣鍋，還有亞洲50大酒吧都來到這了，以及我手上這個，看起來像漢堡，但它其實是蔥油餅做成的，整個東區美食通通搬進大巨蛋，松菸大道變身迷你版東區市集，人潮磁鐵將再度啟動。」台北大巨蛋拾光祭直接囊括東區商圈的各種好料，限定美食，來這邊一站式服務，一條街就能滿足。民眾：「我自己個人覺得，東區最有特色的是吃啦，所以我最想要抽到的，像剛剛看到的炸雞啤酒，像剛剛這個肉桂捲就滿好吃的，還有很多餐酒館，這些餐酒館其實平常都要去排隊，今天來到這個市集，可以一次全部吃到，而且都不用排隊，滿好的很快就能吃到。」東區手作甜點創辦人黃仔育：「這附近就是大巨蛋，呼應著現在有民歌演唱會的表演，希望大家可以一起把整個東區鞏固好，人潮越來越多。」





最chill城市慶典！ 大巨蛋拾光祭登場 活絡東區商圈

台北大巨蛋首次舉辦拾光祭（圖／民視新聞）





活動以「新東區生活」為概念，還有民歌50的演唱會，一路從下午高歌到晚上，以及中職味全龍的粉絲感謝祭，讓民眾邊享受音樂、邊逛市集，還能跟運動擦邊球，凝聚城市熱度，為期兩週的限定企劃，百項大獎、星級總統套房等，一波波活動，希望刺激新的商業熱潮。市集活動現場也設置網美打卡區、互動體驗與休憩裝置，讓大家在音樂、市集、美食與探索中，重新感受東區的魅力，並透過一波波活動，開啟大巨蛋經濟，連結東區商圈，驅動新一波商業熱潮。遠雄文教基金會執行長楊舜欽：「今年以來，巨蛋帶來不少的人潮跟經濟效益，我們希望能夠挹注到東區去，讓所有東區商圈的店家，都可以來到這邊參與活動。」





大巨蛋拾光祭串聯週邊，帶動東區商圈經濟（圖／民視新聞）





剛好大巨蛋是整個台北市的中心，串聯範圍一路延伸到松菸、台北文創、東區，超過百家店家響應，預計帶動超過30萬人次。台北市副市長林奕華：「大巨蛋這樣到9月30日，總共在大巨蛋有214萬人次，創造有142億經濟效益，東區的部分，帶動應該也有9億經濟效益，是在東區做相關消費。」大巨蛋經濟火熱開打，不只裏頭棒球熱、演唱會熱，現在延伸到外圍，市集活動、串聯店家，東區商圈，啟動新一波商業熱潮。





