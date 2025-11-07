最Chill打卡點好去處 愛河型農市集親子同樂＋食農體驗

【記者 王苡蘋／高雄 報導】由高雄市政府農業局主辦的「自然食光‧型農市集」，將於11月8日至11月9日下午2點至晚上8點，在愛河河西路盛大登場。今年市集規模為歷年最大，匯集50家高雄在地型農與特色職人品牌，從鮮採蔬果、蜂蜜、米食、畜產加工，到果乾、甜點與創意冰品，完整展現高雄農業從產地到餐桌的魅力。

本次市集推出多款限定新品，包括龍眼蜂蜜冰淇淋、草莓鳳梨酥、蜂蜜鳳梨費南雪、羅勒肉燥飯、香草雞蛋布蕾與多款果脆霜淇淋。跨界合作亮點也不容錯過，「型農×職人」限定料理如蜂蜜鳳梨雪酪、米香水果莎莎、芭樂青檸與橙檸乳酪雞蛋糕，將在地食材與創意料理完美結合，呈現高雄農業與餐飲文化的多層次風貌。

除了品嚐美食，市集同步規劃親子同樂與食農教育活動，包括「水果精算師」秤重遊戲、「產地特派員」水果競賽，以及《食光小學堂》課程，民眾可認識蜜棗、鳳梨品種與產地故事，還可體驗DIY鳳梨水果冰茶、品嚐蜜棗蜜與鳳梨酥。活動開放預約，享有早鳥優惠。

消費滿百即可集點參加「好食光轉盤抽獎」，將型農品牌好禮、職人美食帶回家；加入型農大聯盟LINE好友，還能領取線上抽獎券，有機會獲得折價券或蜂蜜檸檬水兌換券，驚喜不斷。

農業局長姚志旺表示，農業局自102年起積極培育青年農民，鼓勵跨域合作，推動成立「型農大聯盟」共同品牌。今年市集是型農大聯盟成立以來規模最大、參與最廣的一次活動，透過展售、互動體驗與教育活動，民眾能在輕鬆愉快的氛圍中認識在地品牌，拉近生產者與消費者距離，共同形塑高雄特色農業生活美學與城市風格。（圖╱高市府農業局提供）