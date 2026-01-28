「會下雪高度≠雪線」！ 氣象署曝科學定義：台灣沒有

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

冬天常聽到有人說「冷氣團發威，雪線下修至 X 公尺」、「0度線壓境，雪線下降，陽明山有望降雪」？氣象署駁斥這與科學定義有出入，指出真正的「雪線」是永久的，就算夏季來，雪也不會融化的高度，而台灣並沒有終年積雪。

氣象署表示，真正的「雪線」(Snow line)是永久的，在科學上是指「終年積雪不融化」的最低界線，也就是說，過了夏季這條線以上的雪還在，才叫雪線；大家常提到的「雪線」通常是指這波冷空氣影響下，「氣溫降到0°C附近的高度」或是「可能出現降雪的最低高度」，短暫且會隨天氣系統變化，所以應該說「降雪高度(Snow level)」下降。

氣象署指出，在台灣一整年內山區低於0°C的時間不長，所以並沒有「雪線」存在，提醒廣大追雪族，千萬別以為台灣真的有萬年積雪。

