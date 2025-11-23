即時中心／高睿鴻報導

美國華盛頓近日驚傳世界首樁「人類感染H5N5禽流感身亡」案例，引發全球衛生單位密切關注。我國衛福部長石崇良今（23）日對此強調，目前評估H5N5仍未出現人傳人的能力，但同時亦提醒，如今恰為大量候鳥遷徙的季節，故國人出外旅遊時，應仍得特別避免接觸禽類。

石崇良解釋說，美國近期確實發生，全球首例人類感染H5N5禽流感，但目前尚未有其他國家，傳出新的病例報告；目前評估，這應該是新重組後的種病毒，美國CDC則評估，尚未具備人傳人的危險。但由於顯然具備禽傳人的可能性，如今恰逢大量候鳥遷徙的季節，疾管署將持續緊盯疫情發展，並呼籲國人旅遊時，盡量遠離、避免接觸禽鳥。

廣告 廣告

快新聞／會不會人傳人？美國驚爆「全球首例染H5N5死亡」 衛福部回應了

衛福部長石崇良（中）。（圖／民視新聞）

疾管署發言人曾淑慧也說，雖然有新病例出現，但目前仍評估人傳人風險低，對華盛頓州旅遊之疫情建議，會先維持「第一級：注意（Watch）」，之後將持續監測。

此外，據農業部防檢署監測禽流感疫情，今（2025）年共累計報告72件禽類禽流感陽性；疾管署另對禽類禽流感陽性案件接觸者，進行健康監測，共匡列858人次、並檢驗389件血清檢體，檢驗均陰性。2017年我國曾發生1例境外移入死亡個案，但後續2021年至2023年期間，僅各有1例新型A型流感個案。

原文出處：快新聞／會不會人傳人？美國驚爆「全球首例染H5N5死亡」 衛福部回應了

更多民視新聞報導

中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊

力挺沈伯洋！國際自由聯盟通過「譴責中國跨境鎮壓台灣」決議

吐瓦魯總理國是訪問結束！外交部大讚：台吐邦誼篤睦友好

