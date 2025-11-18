會不會有下一屆走鐘獎？呱吉全說了曝第7屆辛酸：怕被罵狗尾續貂！

娛樂中心／綜合報導

走鐘獎創辦人呱吉在頒獎結束後貼出長文感想（圖／翻攝自呱吉臉書）

YouTuber界的年度盛典第7屆走鐘獎甫圓滿落幕，然而「下一屆」話題再度引起熱議。創辦人呱吉（邱威傑）在頒獎結束後於臉書發表長文，坦言每年活動結束後他都會自問：「明年還要辦嗎？」儘管今年口碑與收視均較往年亮眼，然而在資金與壓力的雙重考驗下，他仍陷入掙扎。

呱吉回顧第6屆時，節目反應低迷又財務虧損，「那時真的有點心灰意冷，怕繼續辦被罵狗尾續貂，不辦又像是尷尬落幕。」他直言，第7屆能順利重振聲勢，全靠幕前幕後團隊同心協力。從製作人、黃氏兄弟、Dodomen的IAN到整個委員會，都分工明確；贊助與廣告也恢復正常，更設計專屬乾爹吉祥物，象徵商業與創意並進。

呱吉也對於第8屆走鐘獎提出自己想法（圖／翻攝自呱吉臉書）

他特別感謝主持人黃大謙、Gummy B與中場表演嘉賓怡岑、小尾巴，並向黃豪平致謝。「原本有得獎者臨時缺席，製作人很焦慮，我臨時想到請人模仿缺席者，讓問題變笑點。」他笑說結果雖非最佳橋段，但豪平的義氣演出讓他感動。呱吉透露，第7屆觀眾反應幾乎一面倒地正面，線上收看人數超越去年，「終於不用陷入進退兩難的輪迴。」

然而他也坦承，舉辦成本高昂仍讓預算吃緊。為了填補開支，他甚至親自墊錢拍攝團購廣告，在典禮中場播放，「我是真的拼命想讓走鐘獎活下去。」至於第8屆是否登場？呱吉沒有明確答案，只留下耐人尋味的一句：「沒人會問金馬金鐘還辦不辦吧？他們有政府，我有熱情。只要我還背得動走鐘獎，就會繼續辦下去。」一句話既是疲憊的自嘲，也像是對台灣網路創作者圈的一場浪漫宣言。

