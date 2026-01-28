會人傳人、致死率最高75%！立百病毒將列為台灣法定傳染病

立百病毒主要透過果蝠、受汙染的生椰棗汁傳染給人類，致死率最高達75%。（圖片翻攝臉書社團Sanctuary Nature Foundation）

近期國際間立百病毒疫情再度受到關注，這種病毒致死率高達40～75%，且可能透過動物或有限的人傳人傳播，引起醫界和民眾警覺。立百病毒的自然宿主是果蝠，也可能經由豬隻或受果蝠污染的食物傳染給人類。感染後症狀範圍廣泛，從無症狀到急性呼吸道症狀，甚至可能出現致命性腦炎。

近年病例主要集中在孟加拉和印度，其中孟加拉疫情具有季節性，通常在每年12月到隔年5月發生，與果蝠活動及飲用生椰棗汁等有關。印度近期也出現病例，部分透過接觸受污染水果或醫療機構內感染。

世界衛生組織指出，孟加拉、印度及鄰近地區仍存在持續感染風險，雖然全球風險仍屬低度，但台灣民眾若前往流行地區，仍需提高警覺。

為減少感染風險，疾管署建議民眾避免前往疫情流行區，若必須前往，應保持良好個人衛生，避免接觸蝙蝠與豬隻，並避免食用可能受污染的水果或生椰棗汁。若出現發燒、抽搐或腦部異常等症狀，尤其有前往孟加拉、印度喀拉拉州或西孟加拉州旅遊史的民眾，應立即就醫並告知醫師旅遊史。

疾管署也預告，將立百病毒感染症列為第五類法定傳染病，預計3月中正式實施。醫師如發現疑似個案，需在24小時內通報並採檢送驗，並於指定醫療機構隔離治療。現行台灣已建置檢測能力，並持續與農業部監測動物感染狀況，目前尚未有國內確診病例。



