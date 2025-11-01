會做、會說、會思考 台北小主播播報屬於自己的STEAM新視野

台北小主播播報屬於自己的STEAM新視野。(台北市教育局提供)

記者王誌成／台北報導

為培養學生媒體識讀素養，台北市教育局一日表示，規劃辦理我是小主播競賽，該屆競賽特別以「ＳＴＥＡＭ行動家」為題，期待學生從生活中發掘問題，並透過ＳＴＥＡＭ「跨領域、動手做、解決問題」的精神，本年度共計有十二所學校三十四支隊伍進入複審，共選出三隊特優、五隊優選和十二隊佳作隊伍，其中榮獲特優學校為力行國小、明德國小及長安國小。

特優隊伍力行國小以「活力小劇團。創意STEAM舞台」聚焦報導學校劇團如何以藝術為核心，驅動團員們探索實作，進而內化團隊合作與解決問題的跨域能力，最終證明舞台不僅是表演的場域，更是揮灑創意、自主學習的最佳教室；

明德國小以「玩出電磁超能力」，由學生運用數學推算成效，完成自然課程中的電磁鐵玩具，並上台報告自己設計理念，從班級內部的分享到跨班級的評選、參與台北市的大型活動，向大眾說明自己的藝術創意和心血結晶，讓更多學生建立考試之外的信心；長安國小以「ＳＴＥＡＭ行動家-紙飛機起飛！讓ＳＴＥＡＭ教育在校園展翅高飛」為主題，真正體現「做中學」精神。

教育局表示，台北市自民國九十九年起開始辦理「我是小主播比賽」，希望讓學生從認識媒體及組織作品的過程中，反思媒體與自身的關係，並建立健康使用媒體的習慣，從題材選擇、採訪錄影，到整合觀點、剪輯產生，呈現學生眼中看到的現象，以及能透過比賽舞台作為學生成長的基石，在過程中帶來自我的學習與成長。