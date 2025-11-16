會全程公開！黃國昌證實藍白主席即將會面

民眾黨主席黃國昌今天(16日)在基隆表示，他與國民黨主席鄭麗文將於下週見面，過程全程公開。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國國民黨主席鄭麗文昨天(15日)表示與民眾黨主席黃國昌有聯繫，近日將安排會面。黃國昌今天在基隆受訪時證實，將與鄭麗文會面，強調以「全程公開」方式舉行，相關細節會再進一步對外報吿。

民眾黨今日於基隆長榮桂冠酒店3樓舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，媒體記者詢問黃國昌，鄭麗文提到跟民眾黨雙方都已經有在聯絡了，藍白最快何時會有可能會談？會不會比照4月與朱立倫的「在野高峰會」一樣採公開的方式？

黃國昌強調，從鄭麗文當選國民黨主席後，他一直有跟國民黨中央有密切保持聯繫，兩黨主席會面「下週就會正式舉行」，雙方的黨務主管在15日已經會面，具體溝通場地、時間細節，很快會對外公布。

他表示，基本上會全程公開，讓大家知道民眾黨、國民黨未來在聯合治理，以及台灣更好的合作上，彼此的想法以及未來前進的方向。

