會動的浮世繪展駁二登場 沉浸式再現300件經典

（中央社記者林巧璉高雄23日電）「會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華」展明天起在高雄駁二藝術特區登場，主辦單位翡冷翠文創攜手日本策展團隊，以動畫、投影與音樂沉浸式再現超過300件經典作品。

主辦單位翡冷翠文創事業股份有限公司今天辦媒體預覽會，高雄站以6大浮世繪巨匠作品，串聯9大沉浸展區，結合CG動畫、投影映射與原創音樂，展期到2026年3月10日。

翡冷翠文創表示，浮世繪是日本國寶文化，深刻影響印象派與新藝術運動，對現代藝術產生深遠影響，被視為世界重要文化遺產。透過工藝再現、經典導讀與互動裝置，觀眾將多角度體驗浮世繪藝術與江戶文化獨特美學精神。

不少民眾搶拍展場畫作，看展民眾說：「浮世繪真的好美。」展區也設兒童體驗區，主辦單位邀心路基金會參觀，30多人搶先體驗。

主辦單位表示，展覽主打沉浸式體驗，希望讓觀眾不只看畫，更能走進畫裡，體驗漫遊江戶街頭、與武士擦肩、欣賞名勝奇景，在光影流轉間體驗穿越古今藝術冒險。

日本策展團隊說，「會動的浮世繪」自日本首展後，巡迴東京、名古屋、米蘭與鹿兒島等，累計吸引超過100萬人次參觀。高雄展完整保留日本原汁原味，更融入在地策展創意與高雄港都意象，規模與內容可感受到升級體驗。（編輯：李明宗）1141223