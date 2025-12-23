《會動的浮世繪》台北好評落幕 移展高雄駁二再現經典

【記者張嘉誠／綜合報導】

今年暑假在台北展出時廣受好評、引發熱烈討論的《會動的浮世繪》，12 月 23 日正式移展至高雄駁二藝術特區登場。

主辦單位翡冷翠文創表示，《會動的浮世繪》以數位影像重新轉譯日本經典藝術，讓浮世繪不再只是牆上的靜態作品，而是化為可被觀看、被包圍、被走進的江戶世界。台北展期間以「雅俗共賞、親子皆宜」累積高度口碑，不僅吸引日本文化愛好者，也讓許多家庭與年輕觀眾輕鬆走進經典藝術，成為今年最具話題性的藝術展覽之一。

圖▲浮世繪經典名作《神奈川衝浪裏》獨立專區展現海洋藍調的魅力。(圖/翡冷翠文創提供)

展覽呈現 「五大浮世繪特色 × 七大展區亮點」，帶領觀眾秒回江戶風情，其中五大展覽特色包括：

一、經典浮世繪「動」起來，走進畫中世界

以數位影像轉譯經典名作，讓浮世繪從平面版畫延伸為流動場景，觀眾不再只是站在畫前觀看，而是被畫面包圍、彷彿親身走入江戶時代。

二、從庶民生活出發，人人看得懂的日本藝術

展覽不只呈現名畫，更聚焦江戶庶民的日常生活，包括街景、市集、旅遊、服飾、娛樂與英雄故事，讓不同年齡層都能輕鬆理解浮世繪的魅力。

三、名家一次看齊，完整認識浮世繪黃金時代

集結葛飾北齋、歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳等代表畫師，呈現 17 至 19 世紀浮世繪的多元風貌，一次看懂風景畫、美人畫、武者繪與諷刺題材。

四、連結世界藝術史，看懂浮世繪如何影響印象派

透過對照解析，說明浮世繪如何啟發梵谷、莫內等印象派大師，讓觀眾理解這門日本藝術如何改變西方繪畫的觀看方式。

五、港都場域限定體驗，藝術與歷史同步沉浸

展覽選在日治時期高雄港倉庫群改建的駁二藝術特區，讓江戶文化在百年港都空間中展開，形成只有高雄才能感受的觀展體驗。

圖▲透過科技的技術，將浮世繪的經典作品以光影方式呈現。(圖/翡冷翠文創提供)

翡冷翠文創指出，移展至高雄展出，更具有深刻的歷史呼應。浮世繪發源地江戶（現今東京）依隅田川而興，高雄同樣因愛河與天然港灣而發展；而展覽所在地駁二藝術特區的倉庫，正是日治時期高雄港的重要設施。觀眾在欣賞浮世繪的同時，也同步走進港都百年的歷史場景。

此次展覽獲得捷絲旅飯店、高雄捷運、一卡通、高雄會展產業發展協會等在地單位支持，希望結合高雄完善的交通與觀光資源，邀請民眾以藝術為起點，走訪港都景點，體驗文化、旅遊與城市風景交織的冬日行程。

圖▲浮世繪的多元風貌，不只有風景畫、美人畫、也有許多武者繪與諷刺題材可供觀賞。(圖/翡冷翠文創提供)

開幕活動冠蓋雲集，高雄捷運吉祥物「蜜柑」也現身觀展，為展覽增添港都專屬的活力與親切感。日本策展團隊指出，《會動的浮世繪》已在日本與歐洲巡展廣獲好評，高雄站將成為南台灣冬季最適合親子共遊、朋友相約的文化亮點。

會動的浮世繪展高雄站

展覽日期：2025/12/24(三) – 2026/03/10(二)

展覽時間：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：駁二藝術特區P2倉庫 (高雄市鹽埕區大勇路1號)

更多展覽資訊詳見翡冷翠文創官網 ：https://www.firenzecx.com/ukiyoeimmersiveartkh/

主辦單位：翡冷翠文創事業股份有限公司、授權/製作單位：HITOHATA,INC. 愛知電視。