《會動的浮世繪》高雄駁二再現經典 江戶風情光影展強勢登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】今年暑假在台北展出時廣受好評、引發熱烈討論的《會動的浮世繪》，昨（23）日正式移展至高雄駁二藝術特區登場，並舉辦開幕儀式，開幕活動冠蓋雲集，高雄捷運吉祥物「蜜柑」也現身觀展，為展覽增添港都專屬的活力與親切感。日本策展團隊指出，《會動的浮世繪》已在日本與歐洲巡展廣獲好評，高雄站將成為南台灣冬季最適合親子共遊、朋友相約的文化亮點。

主辦單位翡冷翠文創表示，《會動的浮世繪》以數位影像重新轉譯日本經典藝術，讓浮世繪不再只是牆上的靜態作品，而是化為可被觀看、被包圍、被走進的江戶世界。台北展期間以「雅俗共賞、親子皆宜」累積高度口碑，不僅吸引日本文化愛好者，也讓許多家庭與年輕觀眾輕鬆走進經典藝術，成為今年最具話題性的藝術展覽之一。《會動的浮世繪展－日本藝術絕代之華》展期自12 月 24 日至 2026 年 3 月 10 日週一至週日上午10點至下午6點移師高市駁二藝術特區大勇區 P2 倉庫展出。

廣告 廣告

展覽帶領觀眾秒回江戶風情，匯集6大浮世繪巨作，串連9大沉浸主題展區，結合動畫、投影映射、原創音樂，重現逾300件經典作品原貌，其中《神奈川沖浪裏》呼應海港城市高雄意象，激發跨域共鳴，透過細膩筆觸呈現花卉與自然美景，對應江戶時代詩意氛圍，優雅婉約美人、豪邁奔放武士與英雄等主題。

本次展覽獲得捷絲旅飯店、高雄捷運、一卡通、高雄會展產業發展協會等在地單位支持，希望結合高雄完善的交通與觀光資源，邀請民眾以藝術為起點，走訪港都景點，體驗文化、旅遊與城市風景交織的冬日行程。

此外，展覽期間更攜手 AirAsia 推出限定抽獎活動，凡於展期間參觀展覽，即有機會抽中共10 張「高雄－東京」單人來回機票，吸引民眾看展之餘，也為旅遊計畫提前暖身，詳情請上翡冷翠官網查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）