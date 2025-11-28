會勘北市建案施工鄰損狀況 許淑華：落實工地管理保平安

台北市議員許淑華（右前2）實地直擊北市基隆路二段一處建案工地施工情形。（圖／翻攝自台北市議員許淑華臉書）

台北市議員許淑華今（28）日表示，近期接獲北市基隆路二段與吳興街8巷夾住的一處工地發生鄰損麻煩事，自己今天親自到投訴民眾家會勘一探究竟，發現住戶家中牆壁已有明顯裂痕，趕緊協調市府與建商研擬「緊急因應計畫」，確保居住安全。

近期香港大埔宏福苑發生的嚴重住宅火災造成慘痛傷亡震驚全球，也牽動台灣住戶對自身居住安全議題的敏感神經，房屋一有裂痕或傾斜便「警鈴大作」四處討救兵。許淑華就直指，像台北市因為寸土寸金，不少小基地都市更新建案與鄰房距離非常近，再怎麼高超的施工技術都難免會有鄰損爭議，陳情案可說是滿天飛，顯示在都更與危老重建盛行的時代，監督施工品質與工地管理刻不容緩。

許淑華（圖）認為在寸土寸金的台北市，都更危老建築工地管理非常重要，因為若一不小心緊鄰的民宅將受損。（圖／CTWant攝影組）

許淑華今天直搗選區信義區吳興街8巷一處建築工地旁的老舊公寓，因為當地住戶直喊救命，原本既有傾斜情形，但隔壁建案大興土木施工後傾斜狀況是愈發嚴重，如今已達傾斜警戒值，讓居民是住得惴惴不安。

許淑華便在居民見證下，當場找來市政府及施工建商進行協調，請建商務必加強鄰損監測頻率，還要著手研擬「緊急因應計畫」，把各種緊急可能推演一遍，讓住戶能臨機應變。

不少北市吳興街老住戶對疑似建築施工造成的鄰損非常在意。（圖／翻攝自台北市議員許淑華臉書）

許淑華預告，未來持續監測一段時間後，將會再找來營造商召開二次協調會，針對營造商提供新的檢測數據再研議後續處理狀況，希望保障住戶居住權益。

