會勘花蓮新建圖書館工程 徐榛蔚預告明年底將完工啟用 5

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮新建圖書館工程目前正持續趕工中，對於各界關心其進度，花蓮縣政府今（6）日指出，縣長徐榛蔚率縣府團隊昨日會勘新建圖書館統包工程。徐榛蔚表示，目前完成主要結構進入機電工程，預計於115年底完工啟用，徐榛蔚要求工程團隊穩健推進工程進度及品質管控，完成一座兼具文化傳承與現代美學的「知識縱谷」公共空間。

花蓮縣府指出，圖書館新建工程目前已於今年10月完成4樓結構灌漿，正在進行頂樓工程，預計本月完成結構體後，進行電梯及主要機電工程，朝向115年10月如期竣工的目標邁進。徐榛蔚也希望工程單位提出因應措施，確保工程如期如質完工，以提供優質公共圖書空間。

花蓮縣府說明，計畫經費10.68億元，建築採用鋼筋混凝土結構，為地下1層、地上4層，樓地板面積約1.48萬平方公尺；未來館內設施豐富多元，包含多功能會議室、視聽區、親子互動區、樂齡閱讀區及多媒體設備區，並兼顧無障礙設施與充足停車空間。

特別的是，館內1至3樓空間將規劃提供24小時不打烊服務，搭配園區入口的「詩路大道」與緩坡讀詩步道，使圖書館不僅為藏書之所，更是市民重要交流據點與跨世代文化參與中心。

花蓮縣府表示，建築設計靈感取自太魯閣壯麗的縱谷景致，利用在地元素打造獨特閱讀環境，閱讀空間由書牆圍塑，宛如太魯閣高聳入雲、壁立千刃的山谷；東西向光影切割猶如立霧溪千萬年雕琢的岩壁肌理，營造獨特的人文氣息。

縣府補充，建築量體西向立面減少開窗，規劃退縮陽台及露臺，有效降低陽光直射熱能，並充分引入自然光與園區綠意，此設計不僅取得綠建築和智慧建築候選名單，更榮獲「2025國家卓越建設獎」最佳規劃設計類「卓越獎」肯定。

「促進花蓮成為幸福宜居的文化之都。」徐榛蔚強調，期盼新圖書館能成為花蓮嶄新的文化交流中心，持續提升公共文化空間品質，豐富民眾的閱讀與文化體驗，誠邀各界期待新館完工，共譜花蓮知識與文化永續傳承的美好未來。

照片來源：花蓮縣府

