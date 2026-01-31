會務異常運作！內政部解散5社會團體

根據內政部發布的公告指出，已有5團體遭到解散處分。（圖／翻攝自台灣新住民關懷總會臉書）





內政部合作及人民團體司於近日發布公告，為落實政府對社會團體之輔導，將針對辦理兩岸交流、新住民相關業務異常運作的社會團體，經輔導限期改善卻未改善者，核予解散處分。根據內政部發布的公告指出，已有5團體遭到解散處分。

會務運作異常 內政部公告解散5社會團體

內政部表示，目前有「台灣新住民關懷協會」、「臺灣商業發展士林協進會」、「中華新住民交流協會」、「臺灣陸配關懷聯誼促進會」、「台灣新住民關懷總會」遭到解散處分。內政部提醒民眾，依法定期申報會務及財務狀況是社會團體最基本的法律義務，因此在加入社會團體或參與團體辦理的各項活動前，都要先注意團體是否合法立案，以及運作情形是否有違反各項法令規定。

內政部籲：切勿收受境外資助從事違法活動

此外，根據臺灣高等法院高雄分院判決指出，有社會團體理事長因收受中國資金挹注並在台發展組織，意圖危害國家安全及社會安定，已違反《國家安全法》被判處有期徒刑。內政部提醒各社會團體，在從事兩岸交流業務前，應《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《國家安全法》及《反滲透法》等相關規定，切勿收受境外勢力資助從事違法活動，以免觸法。

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝涉嫌接受中國指示在台發展組織、介入選舉，涉嫌違反國安法遭到起訴。高雄高分院原於去年3月以「罪證不足」判決無罪，引發社會關注；然而，案件經撤銷發回後，高等法院高雄分院更一審於1月21日宣判，認定周女觸犯國安法罪證確鑿，改判有期徒刑8年，全案可上訴。

