會呼吸建築 宮崎御所美術館開幕

台日合作、斥資一億兩千萬元打造的「宮崎御所美術館」十五日由館長洛克華（左起）、日本佐藤社長、董事長張順來聯合剪綵開幕。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

一間座落於水仙宮文化園區內、占地一百二十坪的美術館加豪華民宿「宮崎御所美術館」，十五日由擔任榮譽館長的日本企業家佐藤社長、董事長張順來、雙博士靈魂物理學者洛克華聯合剪綵開幕。斥資一億兩千萬元打造，是標榜全球首座「會呼吸」的美術館，首檔美術展由三位當代藝術家柳依蘭、廖素鈴、黃靜瑩現身導覽，還有八段錦的太極舞蹈表演，吸引很多民眾探訪。

這座位於海安路二五九巷內的白色美術館分成前後兩棟，規畫為三間藝術展間、四戶民宿和三間課程教室。兩棟之間有一個舖滿義大利漢白玉石的表演空間，十五日配合開幕的邱奕煥老師八段錦太極舞蹈就在此表演，館長洛克華表示，未來還將規畫為「青創園區」，邀請有文創力的年青人一起來築夢。

洛克華去年在偶然的一個機會發現這個長滿雜草的鐵工廠空地，本身就愛老街的氛圍，加上自覺畢生幫別人設計很多建築空間，獨缺自己的代表作，於是他買下空地，再花一年時間規畫、設計並完成這座藏身小巷弄內、特異獨行的美術館。

宮崎美術館御所除藝文空間、樂活民宿之外，洛克華自己主持的「洛學堂」，不定期開辦生活美學、心靈成長、日式茶道、手沖咖啡、太極八段錦、舒壓健美瑜伽、體適能重訓、頌缽心靈療癒等課程，，提供一處可多元學習的場所。

美術館以「會呼吸的建築」為核心理念，結合自然通風、循環材料與能量再生系統，打造出能與人一同呼吸的藝術場域。比如水泥牆使用氣泡混泥土，外牆根本不用再做防水。全館使用天然材料，大會使用台灣檜木和柚木，所以聞不到一絲甲醛味。

它還是全世界二十四種天然花草茶的基地，午後點一壺花草茶，靜坐於「宮崎盞」，遠離附近老街的喧囂，品啜老街寧靜的氛圍，是一種不錯的享受。