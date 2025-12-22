會呼吸的圖書館 盧秀燕兌現文化承諾：台中北屯溪東圖書館開館

台中市長盧秀燕出席北屯溪東圖書館開館典禮，表示兌現對溪東居民的文化承諾。（圖：中市府提供）

台中市北屯區人口突破31萬，但文化資源長期集中在旱溪以西，台中市政府與文英基金會公私協力，打造「北屯溪東圖書館」，22日啟用，市長盧秀燕說，這座以近零碳、智慧化的「會呼吸圖書館」，象徵閱讀平權，正式跨越旱溪，也兌現市府對溪東地區的文化承諾。

盧秀燕表示，北屯區身為台中人口第一大區，過去三座圖書館皆位於旱溪以西，隨著廍子地區人口激增，居民「跨區借書」成為常態。「溪東圖書館」是「公私協力」的完美典範，由文英基金會慨捐1.4億元，負責主體興建，市府挹注約4500萬元完善軟硬體，她也感謝基金會長期深耕藝文，將企業能量轉化為城市前進的動力。

北屯溪東圖書館緊鄰廍子國小，是三層樓建築，設計導入「煙囪效應」，透過通風塔與弧形樓梯引入自然氣流，搭配雙層隔熱牆體，成功取得「建築能效第1+級」認證，成為近零碳的「會呼吸的圖書館」。該案榮獲2023年國家卓越建設獎金質獎，並摘下2025年台中市公共工程獎優等，備受肯定。

台中北屯溪東圖書館熱鬧開館，市長盧秀燕說，兌現文化承諾。（圖：中市府提供）

在服務機能上，館內全面導入RFID智慧借閱系統，支援手機借書與24小時自助取書，藏書量約5萬冊，並依年齡分眾規畫空間，一樓設有兒童閱讀城堡，高樓層規畫青少年討論室與樂齡閱覽區，打造全齡共享的閱讀場域。

盧秀燕強調，台中市教育預算占總預算比重達40％，居六都之冠，每年購書經費倍增至1億元。隨著溪東圖書館啟用，未來東勢許良宇圖書館、綠美圖及「童書之森」陸續到位，台中公共圖書館將邁向50座新里程碑，持續厚植城市閱讀力與文化競爭力。（寇世菁報導）