會呼吸的牆壁 ｜ INAX ECOCARAT健康壁磚，打造全家都安心的清新好空氣

INAX ECOCARAT健康壁磚

位處亞熱帶季風氣候的台灣，一年四季總是濕度高，長時間下來空間便容易滋生黴菌或異味，同時家中如有毛孩，留下的味道與毛屑，空氣裡的負擔往往會比我們以為的還多；同時換季時節的氣候不穩敏感體質也會立刻產生不適。也因此，為家中打造一個濕度穩定、空氣品質更好的環境，就成為現代家庭最在意的核心需求。

來自日本的百年品牌INAX，以長年的磁磚製造技藝與創新精神，打造兼顧機能性與美感的ECOCARAT健康壁磚，從「牆面」就能有效改善居家空氣品質。

源自千年建築智慧！ ECOCARAT健康壁磚讓家也能深呼吸

INAX ECOCARAT健康壁磚

ECOCARAT健康壁磚源於日本的傳統工法「土牆」，在日本建築史上擁有極為悠久的歷史。其以日本愛知縣火山泥特製而成的磚體，布滿無數微細孔洞，有吸附異味、調節濕度、控制結露等的功能，能在梅雨季、颱風季或濕度高時，幫助維持室內乾爽。INAX以土牆的素材為楔子，融合INAX長年研究與窯燒的專業技術，打造出「會呼吸的磁磚」，並曾在2018年榮獲紅點設計獎(Red Dot Design Award)。



三大安心功能，一步到位改善家的空氣狀態

INAX ECOCARAT健康壁磚

(1) 穩定濕度、抑制塵蟎生長

ECOCARAT健康壁磚有能夠呼吸的微細孔，每一個微細氣孔的大小僅有1奈米，由於孔數相當豐富，與珪藻土相比，能發揮更優異的空氣淨化力。能主動吸收、釋放過多的濕氣，讓室內濕度維持在最舒服的範圍，濕度一穩定，塵蟎就不容易大量滋生，過敏的刺激源自然被減少。

(2) 自然降低異味與潮濕味

濕氣會把生活中的氣味牢牢黏住，只要空氣不流動、濕度偏高，各種異味久久散不開，ECOCARAT健康壁磚能吸附異味來源分子，讓家裡常見的味道，包括毛孩活動後的體味或排泄味、玄關區的鞋子味、衣物沒曬乾的悶味等自然變淡，不必刻意使用香氛或噴除臭劑，空氣就能恢復清爽感。

(3) 排除有害物質打造清新空氣

敏感族群最容易察覺空氣品質的變化，ECOCARAT健康壁磚能吸附家具與建材可能釋放的刺激性揮發物質，使室內空氣不悶、不刺鼻，維持在更純淨、溫和的狀態，這份無形的守護，讓家人可以更安心生活、呼吸更自在。



INAX延伸自然之美，完整訴說日式美學

INAX ECOCARAT健康壁磚

INAX的品牌理念深受自然啟發，也將如此匠心運用在產品的美學設計上。ECOCARAT健康壁磚的質地柔和、色調自然，全系列多達37款以上設計，玄關、客廳、臥室或浴室乾區都能搭配，從沉穩內斂的日式風格到明亮舒適的北歐氣息，可滿足各式室內裝修風格的需求。正如日式文化所想要傳遞的兼顧美感與考慮周到的細節，創造質感與舒適兼具的居家空間。



