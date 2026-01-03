會和鄭麗文見面嗎？柯文哲喊「時間到了都會見」：這不急

台灣民眾黨前主席柯文哲今（3日）前往嘉義市，為投入市長選戰的立委張啓楷站台，並宣布將親自擔任其競選總部總幹事，更將在嘉義「Long Stay」。被問及是否會和國民黨主席鄭麗文見面，柯文哲說，時間到了都會見，這個不急。

柯文哲南下力挺張啟楷參選嘉義市長。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，嘉義市在台灣民主史中地位特殊，有跳脫政治傳統、接受非主流政黨的特性。他稱讚張啓楷具備財金專業與媒體人出身的雙重優勢，是民眾黨現階段最合適的市長人選，加上嘉義市民「不看黨派、只看專業」的風氣，讓他看好張的勝選機會，因此願意親自督軍。

廣告 廣告

柯文哲。（圖／民眾黨提供）

張啓楷說，柯文哲擔任總幹事能有效整合黨內中央與地方資源，讓他深具信心。他透露，柯文哲已展開密度堪稱「魔鬼級」的行程，後續更規劃每日舉辦10場客廳會，期望以此種深入基層的戰法贏得選舉。

柯文哲和張啓楷。（圖／中天新聞）

另外，被問及是否會和鄭麗文見面，柯文哲則回應，「不必特別為了見而見啦，有需要見就見，時間到了都會見，這個不急。」

延伸閱讀

林宜瑾提案修兩岸條例 陸委會：相關修正得有社會共識

不滿解放軍圍台軍演再抗議！陸委會：籲大陸停止挑釁

機場最新！林奕華率團前往雙城論壇 考察重點一次看