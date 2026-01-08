會員不滿好市多漲會費「又推1政策」！大票人力挺官方爆論戰

美式賣場好市多於5日公告，4月1日對會員年費進行調整，金星主卡、商業主卡與副卡年費統一調高到1500元。近日有會員指出，在好市多購買特價商品時，碰到限購一份的情況變多。文章曝光引發熱議，但有不少民眾力挺好市多官方，並透露這樣比較公平。

原PO在臉書社群「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，自己是公司會員，近日去買3公升橄欖油時，發現每卡僅能限購一瓶，以前是沒有限制的。她認為，加入Costco公司戶就是為了大量採購，如果僅限購一瓶，那應該跟超市差不多，不用專程跑好市多一趟吧。

文章曝光後，有民眾認同原PO的想法，稱「金莎也遇到這情況了，第二盒原價，會費漲了，福利縮水了」、「特價商品限購很久了，而且不少是限購一組，很怕人買」、「最近很多商品都有限購，而且很多都限購數量1，真心覺得要限購至少也要數量2」。

但多數網友支持好市多的限購政策，直言這樣比較公平，且一般人也買得到特價商品，紛紛留言稱「限購是有意義的，特別是針對比較大幅度的特價」、「我也支持限購，如果不節制，有人掃貨，其他晚到的人，豈不是沒的買？」、「你有沒有想過，如果不限量，你連瓶子都看不到」、「商家平日把優惠商品一車一車推走，我假日才能去買，什麼都沒有，支持限購」、「通常第二盒是變成原價計算，用原價買就好了」。

對於網友提出的意見，好市多回應《中時新聞網》，好市多會持續關注商品銷售狀況並適時調整，提供更多的優惠商品回饋會員，期盼讓每位會員都能購得商品。

