會員大會三度流會 籃協說法遭監督聯盟打臉

中華籃協理事長謝典霖。(PLG提供)

中華民國籃球協會去年會員大會連續三次流會，引發運動部表態「不能接受」，並研議對理事長謝典霖進行相關懲處。籃協日前發出聲明強力回應外界批評，強調協會理、監事會議運作正常，理監事皆為義務奉獻，並呼籲外界勿抹煞理事會的努力。然而，此番說法隨即遭「籃協監督聯盟」發文反擊，質疑籃協刻意轉移焦點，並列舉多項具體爭議，認為籃協所稱的「積極任事」與事實不符。





籃協在聲明中指出，114年度已依法召開五次理監事會議，出席率高，相關決策與行政作業均依規定進行。針對會員大會流會問題，籃協表示，會員是否出席屬個人意志，流會並非協會所樂見，並強調已在運動部輔導下研議「個人會員分區代表制」等制度改革方向，呼籲外界評論應先查證事實。

不過，籃協監督聯盟隨後發布聲明指出，外界質疑的核心並非否定理事會付出，而是關注制度是否健全、決策是否真正以球員權益為優先。聯盟並點出多項過去爭議，包括U16國家隊集訓期間才發現無正式參賽資格、國家隊保險與後勤資源在輿論壓力下才補齊、女籃歸化球員資格出現重大誤判，以及外籍教練中途解約責任歸屬不清等問題。





此外，監督聯盟也質疑會員大會程序正義，指出2025年三次會員大會中，前兩次未於法定期限內完成通知，甚至出現會員完成繳費卻被認定為「未繳費」的情形。聯盟強調，這些結構性問題無法僅以「流會非本會所樂見」一語帶過，呼籲籃協正視制度改革，而非將批評簡化為對努力的否定。